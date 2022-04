Kjetil Knutsen utestenges fra returkampen mot Roma

Roma gjestet Aspmyra 7. april. Da ble det amper stemning etter en hendelse i spillertunnelen etter kampslutt.

Romas Kaptein Pellegrini påstod at keepertrener i Roma, Nuno Santos, ble angrepet av Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Dette er senere tilbakevist av Bodø/Glimt.

Nå har Uefa bestemt at både Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos skal suspenderes.

Det skriver Uefa i en pressemelding.

Sjokkert

I en kort pressemelding på Glimt.no skriver klubben hvordan de reagerer.

– Vi er overrasket og sjokkerte over avgjørelsen fra UEFA.

De skriver videre at de kommer til å anke avgjørelsen.

Kjetil Knutsen utestenges fra returoppgjøret mot Roma. Det samme gjelder Romas keepertrener Nuno Santos, som står bak Knutsen i dette bildet. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Utover det har vi foreløpig ingen kommentarer og vil heller ikke besvare henvendelser fra media før et møte senere i kveld.

NRK har forsøkt å få kontakt med Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, uten hell.

Kan gå glipp av semifinale og mesterliga

Uefa opplyser mandag kveld til NRK at Knutsen straffes for brudd på paragraf 11(2) b, som faller inn under «generelle prinsipper for oppførsel».

Hvis Uefas disiplinærkomité bestemmer seg for å bli stående på at Knutsen har brutt reglene, kan han ifølge reglementet risikere utestengelse i fem kamper i Uefa-regi.

Det kan i verste fall bety at han går glipp av en semifinale om Glimt tar seg videre. Og det kan bety at sommerens mesterligakvalik går uten bergenseren på sidelinjen.

SEMIFINALEN KAN RYKE: I verste fall kan Knutsen bli utestengt i fem kamper. Da ryker en eventuell semifinale i serieligaen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Overfor NRK vil ikke Uefa gå inn på hvilke konsekvenser en endelig straff kan få for Glimts hovedtrener eller når en endelig avgjørelse faller.

– Uefas disiplinærkomité tar en endelig beslutning i denne saken etter hvert, den eksakte datoen er ikke bekreftet ennå. Vi kommenterer ikke potensielle sanksjoner knyttet til åpne disiplinærsaker og mens en etterforskning fortsatt pågår, skriver Uefa til NRK mandag kveld.

Desperasjon

NRKs fotballekspert Jan Petter Saltvedt sier dette vitner om at Roma har fått det de ønsket.

– Det sier alt om maktforholdet i internasjonal fotball. De store får viljen sin.

Saltvedt sier videre:

VILJEN SIN: Jan Petter Saltvedt sier Roma har fått det de ønsket. Kjetil Knutsen utestenges fra returkampen i Roma torsdag. Foto: Alem Zebic / NRK

– Det er et snev av desperasjon i det Roma holder på med nå. Det tenker jeg lover ganske godt for Bodø/Glimt før torsdagens kamp. Alt de drev med i Bodø, og i helgen, er ikke et uttrykk for en klubb eller et trenerteam i balanse.

– Det står i sterk kontrast til Bodø/Glimt.

Patetisk

Per-Magnus Amdam Johansen, Bjørn Einar Østensen og Jørn Sund-Henriksen er alle ihuga Glimt-supportere. I tillegg står de for podkasten «Glimt i øyet».

De reagerer kraftig på avgjørelsen fra Uefa.

– Dette er helt katastrofe. José Mourinho får akkurat det han ønsket, sier Amdam Johansen.

Han får støtte fra Østensen.

– Dette er nøye kalkulert. Et spill fra Mourinho. Det er så åpenbart at alle ser det utenom Uefa.

De mener dette kommer som en konsekvens av at Roma ikke klarer å slå Glimt på fotballbanen.

– Det er nesten ikke mulig å se for seg noe mer patetisk. Tenk at en klubb med så mange store spillere og så mye penger kan gjøre noe sånt, sier Sund-Henriksen og legger til:

Bodø/Glimt feirer 1–1 mot AS Roma. Sluttresultatet ble 2–1 til Glimt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Når de ikke klarer å slå Bodø/Glimt på banen tyr de til dette. Det er helt svarte natta.

Supporterne mener dette er imot Fair Play og alle gode idealer som bør være en del av fotballen.

– Hvis dette blir stående så er det så imot de idealene som bør være en del av fotballen at Glimt bør vurdere å trekke seg, sier Østensen og får støtte fra de to andre.

Burde vært forberedt

I Norge er reaksjonene mange på at Knutsen nå ser ut til å miste torsdagens drama i Italia.

– Dette kom som et sjokk på meg. For Glimt er dette kjempetrasig, og det virker som en veldig hard beslutning, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Torp mener likevel at Glimt burde vært forberedt på at Knutsen ville bli straffet. Trenerprofilen har innrømmet å ha lagt Romas keepertrener i bakken.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Det virker som de har tatt en avgjørelse som ligner på flere vi har sett fra fotballbanen de siste årene. Selv om noen starter en krangel, så blir man straffes hvis man tar igjen, noe Knutsen har forklart at han har gjort ved å forsvare seg selv. Det blir da også ansett for å være en form for aggresjon de ønsker å slå ned på. Det fremstår veldig overdrevet og unødvendig, sier Torp.

– Glimt har selv bekreftet at Knutsen la Romas keepertrener i bakken.

– Har de vært naive som ikke har vært forberedt på at dette kunne føre til straff?

– Ja, og det er det man ser fra episoder på banen. Hvis noen dytter først, er ikke dette formildende når man dytter tilbake og gjør det samme selv, påpeker Torp.