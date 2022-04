Torsdag møter Kjetil Knutsens Bodø/Glimt José Mourinhos Roma i den første av to kvartfinaler i Serieligaen.

Duellen Mourinho mot Knutsen blir ikke mindre interessant av at nordmannen foreløpig er ubeseiret mot en av verdens aller mest sagnomsuste fotballmanagere de siste 20 årene.

I NRK-podkasten Heia Fotball var nylig Glimt-kaptein Ulrik Saltnes gjest. Der la han ikke skjul på at han mener Knutsen er en bedre trener enn Mourinho.

Reagerte på Mourinhos hersketeknikk

Midtbanespilleren beskriver Mourinho som «litt på hell, for å si det mildt», og forteller at han reagerte på måten portugiseren oppførte seg på mot Glimt i Serieligaens gruppespill.

– Han virket sur, var sur hele tiden. Og litt sånn behov for å hevde seg, for eksempel overfor Kjetil (Knutsen) da han skulle ta ham i hånda før kamp og sånn. I Roma skulle han stryke Kjetil på kinnet, som en hersketeknikk, og til min glede så jeg Kjetil gjorde det samme tilbake. Han tok hånda opp i kinnet hans også, det synes jeg var litt kult. Han skulle sette standarden, men Kjetil var på ballen og strøk tilbake. Det er jeg så glad for at han turte, sier Saltnes i NRK-podkasten.

José Mourinho lander i Bodø i kveld og møter pressen først i 19-tiden, og har foreløpig ikke fått anledning til svare på disse kommentarene.

VAR SUR: Ulrik Saltnes stusset på Mourinhos oppførsel sist gang lagene møttes. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Under onsdagens pressekonferanse med Kjetil Knutsen og Hugo Vetlesen på Aspmyra ble Saltnes sin Mourinho-historie et tema.

Knutsen husker den godt, men forteller at han ikke tar portugiserens oppførsel så tungt.

– Det var her på Aspmyra. Det var en hyggelig prat, og så var han så vennlig at han strøk lenge på kinnet mitt. Litt humoristisk sa han «gratulerer, dere har vunnet serien». Vi hadde ikke vunnet serien på det tidspunktet, og det visste han godt. Han er en meget smart og velorientert trener. Det var bare det at han «klappet» meg, så da «klappet» jeg ham tilbake. Det var et morsomt øyeblikk der vi stod og klappet på kinnene til hverandre. Det var ikke helt vanlig, mener Knutsen.

– Utrolig fascinerende

På spørsmål om hva slags relasjon de to trenerne har fått til hverandre etter de to forrige kampene, svarer Knutsen med glimt i øyet at «relasjonen kanskje ble litt avtakende fra start til slutt».

– Neida. Jeg har utrolig respekt for han og det han har fått til i fotballen. Og så er vi nok litt ulike og har litt ulike lederstiler, og vi kommer fra ulike kulturer også. Det er utrolig fascinerende, og det som på mange måter er gøy med fotball. Som jeg har sagt før, er han en av de mest meritterte trenerne og managerne i internasjonal fotball. Det må man ha respekt for. Og så er det slik at jeg har en tilnærming til faget og til ledelse, som gjør at jeg ser litt andre retninger, sier Glimt-sjefen.

– Han gratulerte meg

Han beskriver uansett Mourinho som «utrolig hyggelig».

– Etter den første kampen gratulerte ham meg og sa at vi måtte nyte kvelden. En mann med et stort register, tror jeg vi kan si. Og veldig mye av dette er et spill. Han verner spillerne når han mener det er fornuftig. Så jeg tror ikke vi skal tolke alt han gjør som personen Mourinho. Hvor mange prosent av dette som er et spill, det vet jeg ikke, men sånn har han valgt å gjøre det. Det er veldig fascinerende å få være en del av det og observere det på nært hold, sier Glimt-sjefen.

Hugo Vetlesen gleder seg til torsdagens kamp, og mener Roma er favoritter.

På spørsmål fra NRK om hvordan han vurderer duellen mellom Knutsen og Mourinho på trenerbenken, kikker Vetlesen på sin egen trener og svarer:

– Var det ikke du som sa at du var «the pretty one» og han «the special one»?. Vi får se. Det er to gode trenere, og om det er en trenerduell, det tror jeg ikke Kjetil legger så mange tanker i. Jeg synes Kjetil er en god trener, og så vet jeg ikke om vi vet alt om Mourinho. Han har tatt mange gode titler og vært en stor profil for hele fotballverdenen, egentlig. Det blir gøy, sier Vetlesen til NRK.

– Verden er litt morsom

Kjetil Knutsen ble på pressekonferansen konfrontert med uttalelser fra forrige oppgjør om at han opplevde at Roma drev med et spill og «mind games» på sidelinjen.

Da måtte Glimt-sjefen smile.

– Jeg synes verden er litt morsom. Jeg har av og til en fjerdedommer som irettesetter meg bare tærne mine står utenfor merket område. Fra Roma-benken kommer det fem-seks løpende mot fjerdedommer og linjemann, og det får ingen konsekvenser. Det er litt artig å registrere. Jeg driter i hva de gjør. De kan løpe inn på banen for min del, sier Knutsen på spørsmålet fra Nettavisen.

Glimt kvartfinale i Serieligaen mot Roma spilles altså torsdag kveld på Aspmyra. Kampen har avspark 21.00 og kan følges på NRK Sport på radio.

Returoppgjøret spilles 14. april.