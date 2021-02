Reagerer på at Bolsjunov lot lagkameraten bli liggende alene: – Handler om folkeskikk

– Det hadde ikke vært akseptabelt. Men det er så urealistisk at jeg ikke trenger å tenke på hva slags følger det hadde fått. Sånn holder vi ikke på i Norge, sier landslagstrener Arild Monsen om det som skjedde med russerne i målområdet etter VM-lagsprinten.

Han kunne jublende feire norsk gull sammen med sine utvalgte menn, Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes. Omtrent like mye jublet Finland for sølv.

Men i den russiske leiren var det ingen jubel for bronse. Aleksandr Bolsjunov hadde skaffet ei bra luke med en monsteretappe, men Gleb Retivykh hadde likevel ingenting å stå imot med da Klæbo skrudde på turboen.

Etter målgang ble han liggende alene i snøen. Den første som kom og ga ham et klapp på skuldra var nettopp Klæbo. Bolsjunov var ikke å se.

SKUFFET: Her marsjerer Aleksandr Bolsjunov bort etter å ha tatt VM-bronse på lagsprinten. Foto: Matthias Schrader / AP

Et par minutter ble Retivykh sittende på et podium. Da han omsider satte kursen for skifteområdet, kom Bolsjunov gående inn i målområdet. De utvekslet ikke så mye som et blikk. Først da de senere møttes på blomsterseremonien var det kommunikasjon mellom dem.

Bolsjunov: – Var skuffet

Slik forklarer Bolsjunov selv hvorfor han ikke var i målområdet for å ta imot lagkameraten:

– Jeg var enda i vekslingsområdet, og var skuffet over resultatet. Så pustet jeg bare ut og gikk bort til ham etterpå.

Det skaper imidlertid reaksjoner at Bolsjunov verken ville gratulere, eller eventuelt trøste, lagkameraten etter målgang.

– Han må reagere og styre som han vil. Han hadde en kjempedag i går, det må man ta av seg hatten for. Men det går an å være glad på lagkompisene sine vegne, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

– Er en slik oppførsel akseptabel på det norske laget?

– Jeg føler det handler litt om folkeskikk og hva man ønsker. Vi får stå for våre ting, så får de ha fokus på sine ting. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi løser det. Den lagfølelsen vi har i dag er artig. Når du hører på dem som sitter på hotellet og de som sitter hjemme, så er det en seier for alle mann, sier Klæbo.

Valnes: – Uakseptabelt

– Det er uakseptabelt hvis vi ikke er kompiser innad i gruppa. Det får gå på regningen for kulturforskjeller, sier Erik Valnes, som påpeker at de to russerne tilhører hvert sitt lag

– De er sikkert ikke perlevenner, jeg vet ikke. Men de får ikke Oscar for det skuespillet her, sier Valnes og ler bort mot de russiske utøverne som står rett ved siden av og gjør intervjuer.

– Det er ikke pent gjort, sier Maja Dahlqvist, som tok VM-gull for Sverige.

– Kunne dette skjedd i det svenske laget?

– Nei, det hadde ikke skjedd. Folk snakker om intriger hos oss, men det stemmer liksom ikke. Du blir forbannet på deg selv. Vi vil hverandre vel hele tiden.

DÅRLIG STEMNING: Aleksandr Bolsjunov og Gleb Retivykh hadde ingen hjertelig tone etter V;-bronsen. Foto: Matthias Schrader / AP

Retivykh mener Bolsjunov ødela

Gleb Retivykh kommenterer hendelsen slik:

– Det er ikke noe problem. Han gjorde en god sisterunde. Han ble i skiftesonen.

Han tror Bolsjunov var skuffet over at gullet glapp. Retivykh tar imidlertid ikke hele skylda for det.

– Vi snakket om taktikk i finalen. På andre runden endret han taktikk. Jeg var ikke klar for det på andrerunden. Jeg tror det ødela for sisterunden min. Jeg var tom for krefter, sier han til NRK.

– Du brukte for mye krefter på andrerunden?

– Ja.

Overvåkes etter usportslig oppførsel

Aleksandr Bolsjunov er kjent som en ekstremt god skiløper, men også for å ha et høyt temperament. Under verdenscupen i Lahti i januar kokte det over i den grad at han dundret inn i finske Joni Mäki.

På grunn av det fikk han en bot på nesten 20.000 kroner og er under overvåkning av Det internasjonale Skiforbundet (FIS). Begår han usportslig oppførsel igjen, kan han bli utestengt.

Renndirektør Pierre Mignerey understreker at dagens hendelse ikke får noe å si i den sammenheng.

– Juryen vurderer bare det som er mulige regelbrudd. Det er ingen regel som sier at utøverne må feire og være glade, så lenge de oppfyller forpliktelsen om å møte på blomsterseremonien, påpeker han.

NRKs langrennsekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror også det som skjedde henger sammen med at de kommer fra en annen kultur.

– Jeg tror vi må huske at de drifter landslaget helt annerledes. Det er flere grupperinger og de har ikke samme treningsgruppe og trener. Det gjør noe med følelsen av brorskap og lagånd, sier Jacobsen.