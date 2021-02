– Det er vel det tøffeste skirennet jeg har gått noensinne fartsmessig, sier en nesten litt forbløffet Sjur Røthe, som til slutt ble nummer seks etter å ha gjort et heltemodig, men mislykket forsøk på å henge på Aleksandr Bolsjunov.

Bolsjunov gikk med et slips av nordmenn bak seg, men ristet dem av seg i tur og orden. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Det er mulig andre sier andre ting, men det er det tøffeste skirennet følelsesmessig jeg har gått noensinne. Og jeg føler egentlig at jeg er i ganske bra form. Det er et helsikkes løp, så all mulig cred til ham. Det er helt ekstremt, understreker Røthe.

Tremila med skibytte ble nemlig en kraftprøve av de sjeldne, og det skyldtes taktikken til Aleksandr Bolsjunov, som til slutt sikret seg gullet.

Men det er altså måten han gjorde det på som er den store snakkisen i ettertid.

– Han tester oss

Russeren gikk såpass knallhardt fra start til slutt at i den norske leiren lurer de på om det er noe av det mest ekstreme de har sett.

– Min taktikk var å holde høyt tempo for å kvitte meg med de andre, og så vinne, sier Bolsjunov med et lite glis.

Norge-trener Eirik Myhr Nossum er i alle fall imponert over russeren som ikke ga seg selv et eneste hvileskjær underveis.

– Det han gjør i dag er det mest imponerende jeg har sett. Han ligger og drar på feltet i 28 kilometer og sliter ut alle. Han er verdens beste distanseløper, og har så mye å spille på, roser han.

Bolsjunov gikk nemlig frivillig frem og dro store deler av løpet, og bare fem nordmenn var i nærheten av å henge med på det ekstreme tempoet.

De fleste skiløpere liker å ligge en del bak i feltet for å spare krefter, men det hadde Bolsjunov overhodet ikke interesse av på denne tremila. Foto: Matthias Schrader / AP

– Jeg synes det gikk fort hele veien, medgir Simen Hegstad Krüger, som tok sølvet, og utdyper:

– I dag hadde jeg mer enn nok med å være med. Jeg hadde på forhånd tenkt at vi skulle teste russeren i bakken, men så er det han som tester oss gang på gang. Det han holdt på med i dag er ekstremt. Han ligger og tauer mesteparten av løpet der. Han går så fort at vi ikke har sjans.

– Sprenger feltet i fillebiter

Det var etter skibyttet midtveis det dannet seg en tydelig tetgruppe på syv menn.

Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo dannet tog med Bolsjunov og briten Andrew Musgrave.

Bolsjunov lå fremst og dro store deler av tremila - med fem nordmenn i hælene. Foto: Matthias Schrader / AP

Og Bolsjunov ville stadig dra feltet.

På den siste runden satte han, Holund og Krüger faktisk opp farten enda et knepp, og det nivået greide ingen av de andre å henge med på.

Bolsjunov så litt preget ut da, men i den siste bakken viste han virkelig storhet. Da gikk han til alt han greide, og med det rykket greide han til slutt å riste av seg de to siste nordmennene.

Til slutt gikk russeren i mål i ensom majestet. Krüger tok sølvet og Holund tok bronsen.

– Vi er med å sprenge feltet i fillebiter, men det er en som er vanskelig å sprenge, sier Norge-trener Nossum.

Selv om gullmedaljen glapp, er treneren fornøyd.

– Se på den lista, jeg er enormt stolt over det laget gjør i dag. Jeg har jo lyst til å vinne, selvfølgelig. Vi går alltid for å vinne, men i dag er det en bedre skiløper som vinner.

Bolsjunov selv innrømmer at han følte seg usedvanlig bra i dag.

– Jeg klarer ikke å fortelle hvor bra jeg føler meg. Jeg skjønte at jeg måtte ta ansvar for å holde farten oppe. Jeg måtte dra til i motbakkene for å minske gruppa, forklarer han.

– Hvordan føles det å slå nordmennene?

– Det er veldig deilig å slå nordmennene. Det er det beste laget, og å slå dem er en veldig god følelse.