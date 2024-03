Raser etter Holmenkollen-renn: – Det er noe dritt

– Det var fælt å hoppe under disse forholdene. Det kjentes ut som det smalt i alle retninger og som om vinden kom fra overalt. Det var kaotisk.

Robert Johansson var ikke imponert over forholdene under dag to av Raw Air-konkurransen i Holmenkollen.

– Det er veldig kjipt med en sånn dag som dette for min del. Det er noe dritt, legger Johansson til.

REAGERER: Robert Johansson fikk rennet ødelagt av vinden. Til NRK kommer han med sterk kritikk av rennet. Foto: NTB

Rennet var preget av utsettelser på grunn av vind, til frustrasjon for både utøvere og eksperter.

– Jeg sitter med en følelse av at vi kunne vært litt foruten dette rennet, sa NRKs ekspert Johan Remen Evensen midtveis i første omgang.

– Det hadde vært bedre å forsøke litt senere og prøvd noen andre alternativer i stedet for å bare kjøre igjennom. Ryōyū Kobayashi får Raw Air ødelagt av en omgang med dårlige forhold her, la han til.

– Han får stort sett slakt

Etter andre omgang var Halvor Egner Granerud mildt sagt misfornøyd. Som sin lagkamerat Johansson mener også førstnevnte at rennet burde vært avlyst.

– Jeg synes man kunne latt være, på en måte. Man får en resultatliste og man gjør i hvert fall Raw Air sammenlagt svært uforutsigbar. Man kunne fint latt være, og så blir det heldigvis to omganger som gjør at det mest sannsynlig blir fortjent hvor folk blir plassert. I litt større grad, i hvert fall.

IKKE IMPONERT: Halvor Egner Granerud var en av de norske hopperne som mener rennet burde blitt avlyst. Foto: Geir Olsen / NTB

– Spilte forholdene inn?

– Det er ikke utelukkende forhold, men jeg tror ikke jeg blir spilt god av forholdene heller.

Graneruds far er rennleder i Holmenkollen denne lørdagen. Sønnen kom med en pekefinger i retning faren, men vil ikke gi han all skyld.

– Han får stort sett slakt etter rennet her, men jeg vet ikke nødvendigvis om det er hans feil.

– Dessverre ikke helt rettferdig

Rennleder og far til Halvor Egner Granerud, Svein Granerud, mener det var riktig å gjennomføre rennet, men har forståelse for at det er misnøye ute og går.

– Det har vært veldig utfordrende og dessverre ikke helt rettferdig, men i hvert fall en brukbar omgang. Jeg skjønner godt om et par-tre hoppere er ganske sure på oss, men jevnt over ble det overraskende likt.

SVARER: Rennleder Svein Granerud erkjenner kritikken fra flere av de norske hopperne. Foto: NTB

– Vi så at det var i ferd med å roe seg noe ned, så har vi hatt det sånn at vi har fulgt med meteorologene, så har vi hatt perioder med greie forhold og andre der vi har måttet vente. Det har vært krevende, fortsetter rennlederen.

Videre svarer Granerud senior på sønnens påstand om at rennet burde vært avlyst.

– Det er vanskelig å være helt enig med ham. Så lenge det på en måte er forsvarlig så må vi på en måte gjennomføre. Vi har en del internasjonale forpliktelser på å få det til. Så kan vi selvfølgelig si at det er en utendørsidrett. Vi skulle gjerne hatt det sånn som i går kveld, det var mye morsommere å være i rennledelsen da, sier han, og sikter til fredagens kvalifisering.

– Mener du det var riktig å kjøre renn i dag?

– Ja.

Pappa Granerud før støtte av rennleder i FIS, Sandro Pertile. Til NRK sier han at utøverne må akseptere dårlige forhold.

– Det var en utfordrende dag. Men vi driver med en utendørssport og det må vi akseptere. Dette er situasjoner vi kommer til å møte, sier han.

– Vi har selvfølgelig noen utøvere som er skuffet, men på en dag som i dag er det en del av spillet. I morgen er de klare til å kjempe og fortsette Raw Air igjen, sier Pertile.

UTFORDRENDE: Rennleder i Det internasjonale Skiforbundet Sandro Pertile sier rennet av utfordrende, men understreker at hopp er en utendørsidrett. Foto: Geir Olsen / NTB

Leverte i dårlige forhold

De norske hopperne slet på hjemmebane. Johann André Forfang, som var best av de norske i fredagens kvalifisering, var også Norges bestemann etter den første omgangen. Da lå tromsøværingen på en tredjeplass bak Stefan Kraft og Timi Zajc.

Kristoffer Eriksen Sundal leverte også en god første omgang, og lå som nummer fem før seieren skulle deles ut.

Det var til slutt han som ble Norges bestemann i Holmenkollen. Han endte på en andreplass.

– Det var kjempemoro. Det ble spennende på slutten, men jeg er veldig fornøyd, sier han til NRK.

21-åringen leverte en meget godt hopp i andre omgang, og ble kun slått av østerrikske Stefan Kraft.

– Når Kraft hopper som han gjør klarer jeg å glede meg over den 2.-plassen. Hadde det vært mer tilfeldigheter hadde jeg nok vært surere, sier Eriksen Sundal.

Raw-Air konkurransen fortsetter søndag.