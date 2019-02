Østbergs oppgjør med skeptikerne: – Vet hva slags kritikk jeg hadde fått

– Jeg er veldig stolt over planen min. At jeg får vist dette, først og fremst for meg selv, men også fordi det har vært veldig mange skeptikere. Jeg vet hva slags kritikk jeg hadde fått om det ikke hadde lykkes i dag, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Lørdag gikk 28-åringen inn til sølv på 15-kilometeren bak suverene Therese Johaug.

Det var Østbergs andre individuelle mesterskapsmedalje i karrieren, og den første på distanserenn.

– Mange som har vært skeptiske

Etterpå ville hun gjerne formidle nettopp at hun var stolt av at hun hadde holdt seg til planen sin, til tross for at hun opplever at mange har vært skeptiske.

– Hvem er det som har vært skeptiske?

– Jeg vet at det er mange som har vært skeptiske. Sikkert du, og sikkert mange andre har vært skeptiske. Det er journalister og andres oppgave å være kritiske og skeptiske, men vi må stole på planen vi har lagt før sesongen, og vurderingene som vi gjør sammen med trenerne, sier Østberg.

Med planen mener hun for eksempel at hun gikk både Tour de Ski, som hun vant, og de fleste verdenscuprennene før og etter jul.

Østberg jubler foran fotografene etter å ha sikret sin første medalje på distanserenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fikk sin revansj

Flere av de beste konkurrentene hennes pleier å stå over touren og andre konkurranser for å trene til mesterskap. Dette gjorde for eksempel gullvinner Johaug. Østberg har på sin side alltid foretrukket et tøft konkurranseprogram.

Hun har fått mange spørsmål om hvorfor hun gjør det slik, siden hun stort sett har havnet utenfor pallen i mesterskap - til tross for en rekke pallplasser i verdenscupen.

– Det er forståelig og lett å bli kritisk. Jeg vet at jeg på mine beste dager kan gå løp som holder til pallplass. Det beviser jeg i dag. Det har vært greit at folk er skeptiske og kritiske. Man kan jo bare si i etterkant «hva var det vi sa» når vi lykkes. Jeg fikk det i alle fall til i dag, sier Østberg.

Før VM i Lahti for to år siden hadde Østberg prestert sterkt og var nummer to verdenscupsammendraget. I selve mesterskapet opplevde hun imidlertid en total formkollaps. Hun ble til slutt vraket fra stafettlaget, og etterpå vraket hun seg selv fra laget som skulle gå tremila. Etter dette mesterskapet var Østberg usikker på om hun ville fortsette skikarrieren.

Og hun hadde fått mange spørsmål om metodene hun brukte for å bli klar til mesterskapet.

Derfor føles dagens sølvmedalje som en revansj, på flere forskjellige måter.

– Jeg tror jeg har vist at jeg leverer på et høyt nivå over mange år, og det er ikke så mange som kan vise til det. Så jeg er veldig stolt, sier hun.

Østberg sier at årets sesong allerede er som en drømmesesong for henne. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Meldingene renner inn

Hun legger til at det egentlig er positivt at folk er kritiske, også.

– Det er jo sånn at når du leverer toppløp i verdenstoppen, stilles det krav til deg. Da forventes det hele tiden at du er med oppi der. Sånn er det å være norsk langrennsløper, sier Østberg, som sier at selv kan hun være fornøyd med en sjetteplass så lenge hun vet at hun har gjort sitt beste.

Innboksen hennes pleier å fylles etter at hun har gått renn, og det har hun blitt vant til.

– Ja, det kommer alltids meldinger. Men det er likevel aller mest folk som heier og er glade på mine vegner, det skal sies, sier hun.

– Bra jeg ikke hadde mikrofon på

Østberg forteller om en slags «ut av deg selv-opplevelse» da hun skjønte at hun hadde tatt sølv.

Etter målgang ble hun liggende på bakken i flere minutter. Hun brølte, jublet og fikk klem etter klem av konkurrentene mens hun lå der nede.

Østberg ga absolutt alt for å sikre sølvmedaljen foran russiske Natalja Neprjajeva, som hun rykket fra noen hundre meter før mål. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Til slutt kom også Johaug og omfavnet henne.

– Der og da tenker man alt på en gang. Det er en stolthetsfølelse, lettelse, glede, litt uvirkelig også. At jeg ikke helt skjønner at shit, nå har jeg klart det, forteller Østberg, og fortsetter:

– Så kommer Therese mot meg, og det går over i lettelse og glede på hennes vegne, på min egne vegne... Det er mye følelser som bruser da. Det er bra vi ikke har mikrofon på oss akkurat da, for det kommer mye lyder, ting og ord som jeg ikke husker. Jeg håper jeg ikke sa for mye dumt, he-he.

Therese Johaug og Østberg er ikke bare lagvenninner, men også nære venninner. De har trent og forberedt seg til VM sammen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Østberg konkluderer med at hun allerede kan si at årets sesong har vært en av hennes beste.

– Denne sesongen har vært en drømmesesong for meg. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle vinne Tour de Ski, da jeg stabba meg opp den der slalåmbakken, jeg vet ikke hvor langt bak jeg var, jeg... Hovedmålet har vært VM, og jeg har jobba knallhardt i mange måneder for det her, sier hun.

Østberg legger til at noe av det fineste var å få dele pallen med venninnen Johaug.

– Det er så fantastisk at hun tar gullet. Hun har jobba så hardt for det, og vi har jobba hardt sammen. Det har vært en drøm, og de dagene her har vi sett så frem til begge to, sier hun.