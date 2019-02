Svært skuffet Jacobsen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var ikke fornøyd etter fjerdeplass på 15-kilometeren under Ski-VM i Seefeld. – Fjerdeplassen er skikkelig sur. Jeg var for så vidt nærme, men det var samtidig mange ting som ikke klaffet, og da er jeg ikke god nok til medalje. Jeg sliter veldig i de avgjørende partiene av løypa. Dagen i dag ble ganske langt under jeg hadde forventet, sier en tydelig skuffet Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK.