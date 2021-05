Østberg bryter tausheten: – Ikke alltid man ser sitt eget beste

– Jeg har det fint. Jeg skal absolutt ikke klage. Livet er jo bra, og så har det selvfølgelig vært en veldig annerledes vinter for min del. Det har det vært for alle, men selvfølgelig ekstra spesiell når jeg ikke har vært ute i verden og gått skirenn, bare sett de andre jentene og guttene gå. Det har vært rart, sier Ingvild Flugstad Østberg til NRK.

Torsdag stilte hun opp til sine første intervjuer siden i fjor sommer. Gjøvik-løperen måtte stå over hele 2020/21-sesongen på grunn av manglende helseattest.

– Hvordan var det å få beskjeden om at du måtte stå over hele sesongen?

– Ja, hvordan var det ... Det var selvfølgelig det siste du har lyst til å høre som idrettsutøver, at en sesong du har sett fram og trent mot, setter du en strek over før du i det hele tatt har begynt, sier Østberg.

HELSEUTFORDRINGER: Ingvild Flugstad Østberg opplevde i fjor to tretthetsbrudd på grunn av manglende balanse mellom trening og restitusjon. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hun påpeker at det var en prosess, og at beslutningen ikke ble tatt over natta.

– Var du uenig?

– Som utøver har du hele tiden et håp og lyst, og jeg skjønte fort at starten av sesongen røk, men jeg hadde et håp om at man kunne komme litt senere inn i sesongen. Men da ting ble som de ble, må man akseptere at helseteamet har peiling på hva som er det beste for meg. For det er ikke alltid man selv ser sitt eget beste, og det kan jeg være den første til å innrømme at det er ikke alltid lett oppi det, sier Østberg, som samtidig understreker at hun hele tiden har sett alvoret.

Treneren aldri i tvil

Østberg har altså fått fornyet tillit på landslaget.

– Det går så bra at det aldri har vært tvil om at hun skal få plass på årets lag, sa landslagstrener Ole Morten Iversen da kommende sesongs landslag ble presentert tirsdag.

Han uttrykte optimisme.

– Jeg tror hun er med på det vi skal gjøre etter sommerferien, at hun er med i OL-troppen og kan kjempe om medaljer der, sa Iversen.

TRO OG HÅP: Landslagstrener Ole Morten Iversen tror Østberg blir klar til OL i Beijing. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men samtidig erkjente han at problemene ikke er over for Ingvild Flugstad Østberg, og at hun derfor ikke kan være med for fullt på landslagssamlinger foreløpig.

Langvarige problemer

21. november 2019 ble det første gang kjent at Østberg ikke oppfylte kravene i den obligatoriske helseattesten. Derfor hadde hun fått startnekt under åpningshelga på Beitostølen.

– Utfordringen for mange på Ingvilds nivå er at det trenes så mye at det er vanskelig å få i seg nok. Det er kanskje utfordringen, uten at det er noe mangelfullt. Energiforbruket er så stort at det faktisk ikke er lett å få i seg i nok i de periodene, forklarte landslagstrener Iversen da.

HØYT OPPE: Ingvild Flugstad Østberg tok fem medaljer på fem starter i Seefeld-VM i 2019. Så startet problemene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Østberg kom tilbake og gjorde en god sesong, men i forbindelse med sesongavslutninga i Holmenkollen i mars 2020 kom hun igjen med dårlige nyheter. Hun hadde pådratt seg et tretthetsbrudd som kunne relateres til utfordringer knyttet til ernæring.

23. juni i fjor var hun igjen tilbake på samling med laget. 26. juli kom imidlertid en pressemelding om at Østberg hadde pådratt seg et nytt tretthetsbrudd.

– Jeg blir mest forbanna på meg sjøl. Jeg blir irritert på meg sjøl og tenker «dette skal ikke være mulig, Ingvild», sa hun til NRK i et intervju 30. juli.

Fortsatt rehabilitering

Siden har ikke Østberg vært i media, før hun altså nå bryter tausheten. 13. november kom nemlig beskjeden om at hun kom til å stå over hele 2020/21-sesongen, inkludert VM i Oberstdorf.

Landslagslege Øystein Andersen bekrefter Iversens vurdering av det nå er godt håp om å få Østberg tilbake.

Men samtidig erkjenner han at rehabiliteringen ikke er avsluttet.

– Det foreligger en økt skaderisiko vi må ta høyde for. Så er fortsatt målet at hun skal være tilbake i fullt gir når hun først er tilbake. Men vi må legge inn ekstra sikkerhetsmarginer.

Legen vil ikke svare direkte på om Østberg oppfyller kravene til helseattest i øyeblikket, og viser til at attesten formelt sett først må være på plass tre uker før hun kan bli tatt ut til internasjonale konkurranser.

BESTEMMER: Landslagslege Øystein Andersen avgjør når Ingvild Flugstad Østberg er tilbake på samling og i konkurranse. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Skaderisikoen for høy

I stedet er han opptatt av at Østberg fortsatt har en jobb å gjøre

– Det er en del av disse prosessene som tar lang tid. Det er en omstilling i kroppen som kan ta tid. Balansen mellom trening og restitusjon må være helt oppe og nikke. Man vet ikke hvor lang tid det tar. Det vi vet, er at per nå er skaderisikoen for høy, sier Øystein Andersen.

– Hvem avgjør når Østberg er klar til å være med for fullt?

– Det er jeg som bestemmer, fastslår landslagslegen.

– Kun meg selv å skylde på

Det er Østberg veldig klar over, og derfor kan hun ikke garantere at hun innfrir kravene før sesongåpninga på Beitostølen.

VIL TIL OL: Ingvild Flugstad Østberg har store ambisjoner for kommende vinter, men er ikke sikker på at hun får helseattest. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det er vanskelig å stå her og love ting. Jeg skulle veldig ønske at jeg kunne sagt at … Altså, målene mine er jo klinkende klare. Motivasjonen er jo veldig bra. Jeg har mål om å kjempe om medaljer i OL. Men det er klart at jeg kan heller ikke stå her og love deg verken et ene eller det andre, om jeg starter eller ikke, sier hun.

– Det er ikke en ting som avgjør om fikser jeg det så er jeg på start og er i form. Det er sammensatt av mange helsetester, for å kalle det det, utdyper Østberg.

30-åringen erkjenner at hun aldri hadde sett for seg at problemene skulle bli så langvarige da hun for første gang fortalte om dem høsten 2019.

– Selvfølgelig hadde jeg håpet at jeg skulle være kapabel selv til å kunne ha snudd det på en enda bedre måte tidligere. Det er kun meg, jeg har hatt et kjempebra team rundt meg, både forbund og olympiatoppen. Det er kun meg selv å skylde på alle veier.