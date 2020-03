Flugstad Østberg har pådratt seg brudd i foten – sesongen er over

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding fredag formiddag.

– Ingvild har fått et brudd i hælen og må derfor avbryte sesongen. Hun må avlaste hælen i noen uker, og følges tett opp av helseteamet i samarbeid med Olympiatoppen, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet langrenn, Øystein Andersen.

– Ingvild kom som kjent litt «bakpå» inn i sesongen med tanke på totalbelastningen, men har siden Tour de Ski hatt en godkjent helseattest. Det er grunn til å forvente at skaden ikke skal gå utover neste sesong, sier han.

ØSTBERG SISTE RENN: Ingvild Flugstad Østberg var med å gå Norge inn til seier på stafetten i Lahti sist søndag. Her sammen med Tiril Udnes Weng, Therese Johaug og Heidi Weng. Foto: Jussi Nukari / AP

Dermed får ikke en av Norges største profiler på damesiden anledning til å kjempe om seier under tremila på hjemmebane i Holmenkollen lørdag. Hun reiser heller ikke til Canada i midten av mars for å jakte pallplass i verdenscupen sammenlagt. Samtidig mister hun med all sannsynlighet tredjeplassen sin i distansecupen.

– Det er veldig leit at hun ikke kan gå her og resten av sesongen, sier Therese Johaug om sin nære venninne på landslaget, etter at hun selv har gjennomført fredagens treningsøkt i Holmenkollen-løypene.

Gikk på krykker tirsdag

Allerede tirsdag denne uken skrev NRK at Flugstad Østberg gikk på krykker. Da fortalte landslagstrener Geir Endre Rogn at 29-åringen hadde gått med en «klem fra skoen mot foten» under ti kilometeren i verdenscupen i Lahti sist helg.

Hun hadde kjent på smerter under oppvarmingen og selve stafetten søndag også, ifølge Rogn.

Nå forteller Østberg en annen historie om bakgrunnen for bruddskaden. Uten å utdype mange detaljer, sier hun dette i pressemeldingen:

– Dette her er selvsagt veldig kjedelig og noe «klønete» av meg å hoppe ned en kant for og ta en snarvei, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt og fortest mulig tilbake.

STERKT COMEBACK: Etter å ha vært ute i lang tid på grunn av startnekt, slo Ingvild Flugstad Østberg tilbake med en tredjeplass i årets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Fra startnekt til sterke resultater

Østberg har fra før av lagt bak seg en svært amputert sesong. Gjøvik-jenta fikk startnekt i forbindelse med den nasjonale langrennsåpningen i november. Bakgrunnen for startnekten handler om at hun ikke oppfylte enkelte krav i helseattesten.

Dermed gikk hun ikke sitt første verdenscuprenn før Tour de Ski. Der imponerte hun stort – og det har hun gjort siden i de fleste distanserenn hun har stilt opp i.

Men nå er det altså stopp og landslagets helseteam mener det er «grunn til å forvente at skaden ikke går utover neste sesong»