Det avslører Østberg i en e-post til sine sponsorer og støttespillere fredag morgen.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!» skriver Ingvild i e-posten.

Østberg melder at hun kommer med en pressemelding seinere i dag.

Uviss årsak

Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til at Østberg velger å stå over vinterens konkurranser, men Gjøvik-jenta har slitt med helsa det siste halvannet året. Bare i 2020 har hun pådratt seg to tretthetsbrudd i foten, etter startnekten hun fikk før forrige sesongen.

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn sier det er synd at Østberg ikke konkurrerer til vinteren, men at helsen kommer foran.

– Vi hadde håpet å få sett Ingvild i skiløypene i vinter i godt, gammelt slag. Men helsa vil uansett være viktigst og hvis det medisinske personellet mener at hun ikke bør gå i vinter, så er det eneste rette å gjøre, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland bifaller med Bjørn om det helsemessige, og legger til at Østberg blir et stort savn i den norske troppen.

– Ingvild er en miljøskaper i laget og har vært det siden hun kom inn på juniorlandslaget som 17-åring. Hun bidrar til å skape et godt miljø, med mye humor, kombinert med at hun er en av få som faktisk karer å følge Therese Johaug på trening. Hun er både miljøfremmende, men også en som setter standarden for høyeste nivå prestasjonsmessig. Det vil være et stort savn gjennom vinteren i laget, sier Aukland.

Denne uka har Østberg, sammen med flere av de kvinnelige landslagsløperne oppholdt seg på Beitostølen og fått mange gode økter på snø. Østberg skriver videre at hun håper på en fin vinter med gode snøforhold og mange fine skiturer.

«Motivasjonen og viljen er det ingenting å si på, og det skal jeg bruke for alt det er verdt i jobben som skal gjøres i tida som kommer. De siste ukene har jeg gått mer og mer på rulleski/ski og det har vært helt herlig!", skriver hun videre.

Det var på nettopp Beitostølen for ett år siden at Østberg delte at hun hadde fått startnekt til vinterens første konkurranser.

Helseproblemer

Det har vært snart halvannet år preget av helseproblemer for Østberg. I juli delte hun tankene om den tunge perioden med NRK etter hun fikk påvist sitt andre tretthetsbrudd på fire måneder.

Utover sommeren i fjor fikk hun utfordringer. Det ble ikke allment kjent før hun på en pressekonferanse på Beitostølen 21. november med klump i halsen og tårer i øynene fortalte at hun hadde fått startnekt, fordi hun ikke oppfylte kravene i Skiforbundets helseattest.

– Jeg har valgt å trene mye og tøft. Det er risiko å trene så mye, men nå trenger kroppen tid for å komme seg på plussiden, forklarte Østberg.

Ingvild Flugstad Østberg var i godt humør da hun møtte NRK i sommer etter hennes andre tretthetsbrudd. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Etter hvert oppfylte hun kravene og kom til start i Tour de Ski. Ingvild Flugstad Østberg var umiddelbart tilbake blant de beste i verden og ble nummer tre i touren. Resten av sesongen gikk over all forventning ut fra forutsetningene.

Sorgene var nesten glemt da hun igjen innkalte til pressekonferanse i Holmenkollen 6. mars, dagen før hun skulle gått tremila. Østberg ankom på krykker med beskjed om at hun hadde pådratt seg et tretthetsbrudd. Hun la ikke skjul på at det kunne ha en sammenheng med helseproblemene.