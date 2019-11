– Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er veldig kjedelig og beklagelig at det har blitt sånn. Det er helsemessige årsaker, der ikke alle helsekrav i helseattesten er innfridd. Som igjen vil si at det beste for meg nå er å stå over skirenn, innledet Ingvild Flugstad Østberg på en pressekonferanse torsdag.

I utgangspunktet skulle pressetreffet handle om sesongstarten på Beitostølen denne helga. Men sesongstarten blir altså utsatt for Østberg, som har vært en av Norges sterkeste kort i langrennssporet de siste årene.

– Jeg har valgt å trene mye og tøft. Det er risiko å trene så mye, men nå trenger kroppen tid for å komme seg på plussiden, sa Østberg med en klump i halsen.

Hun går heller ikke verdenscupåpningen i Ruka kommende helg.

Helseårsaker

Ifølge Flugstad Østberg dreier det seg om helseårsaker. Hun opplyser at det er noen krav i helseattesten som ikke er innfridd.

De norske utøverne må jevnlig gjennom en helsesjekk før konkurranser, og da fylles det ut en helseattest sammen med landslagslegen. Utøverne må blant annet svare på spørsmål om kosthold og tanker om slanking. De blir også målt og veid, i tillegg til at ting som hemoglobinnivået, blodtrykk og pulsen måles.

– Hvilke krav i helseattesten er det som ikke er innfridd?

– Det føler jeg blir detaljer som jeg ikke ønsker å gå innpå. Det er litt personlig, er ikke det lov å si?

– Hva kan du si om det som har vært vanskelig?

PÅ VEI INN: Ingvild Flugstad Østberg holdt en fellesseanse for media dagen før sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg har valgt å trene mye og tøft. Om jeg er flink, så har jeg ikke vært flink nok til å ta vare på meg selv i den andre enden. Det er et regnestykke som skal gå opp i en totalsituasjon. Jeg håper jeg kan være ganske raskt tilbake og få kroppen på riktig spor igjen.

Østberg var tydelig preget da hun fortalte dette til et samlet pressekors på Beitostølen. På et tidspunkt begynte hun også å gråte.

Langrennsløperen forklarte gjentatte ganger at hun ikke ønsket å gå dypt inn på detaljene, siden hun anser det som litt for privat.

– Hun er ikke syk

Landslagslege Øystein Andersen sier følgende om situasjonen til Østberg:

– Som Ingvild sier selv så er det helsemessige årsaker. Disse utøveren følges veldig tett gjennom hele året og vi har fokus på helse. Helse går foran prestasjon. Det er liksom det store mantra vårt, og det gjelder nå også.

– Det ligger i helseattestens natur at den skal være godkjent for å kunne stille til start. Når den ikke er det, går man ikke skirenn, legger han til.

Han peker på at Østberg trener ekstreme mengder og at hun dermed balanserer på en knivsegg.

– Ingvild er ikke syk. Det er jo jobben min å se at utøverne er i en tilstand som gjør at de kan prestere. Nå er det 42 skirenn som står for dør, minst, og da har jeg strenge krav på hva som skal være i orden, sier Andersen.

Næring en del av medisinen

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier følgende på spørsmål om hvem som har tatt avgjørelsen:

– Det er noen punkter på helseattesten som ikke var innfridd. Da sier det seg selv.

– Handler det om at hun må opp i vekt?

– Nei, det er en mer sammensatt enn det. Detaljene, som Ingvild sa, er en personlig sak. Hvis noen skal si noe om det, er det Øystein (Andersen, landslagslege, red.anm.). Jeg er trener og alt det håndteres av Øystein. Men nei, det handler om mer enn det.

Ingvild Flugstad Østberg og landslagstrener Ole Morten Iversen etter pressekonferansen. Du trenger javascript for å se video. Ingvild Flugstad Østberg og landslagstrener Ole Morten Iversen etter pressekonferansen.

– Er vekt noe man har fokus på?

– Jeg vil tro mange idretter har mye større utfordringer enn langrenn på det. Utfordringen for mange på Ingvilds nivå er at det trenes så mye at det er vanskelig å få i seg nok. Det er kanskje utfordringen, uten at det er noe mangelfullt. Energiforbruket er så stort at det faktisk ikke er lett å få i seg i nok i de periodene, sier Iversen.

– Det å få i seg nok næring er også et tiltak?

– Ja, det er opplagt en del av det, sammen med andre ting. Få roet seg litt, lettet litt på trykket i hverdagen og hvile bra. Det er vel det som er medisinen.

Lege Øystein Andersen sier det ikke er snakk om spiseforstyrrelser.

– Dette er ikke spiseforstyrrelser. Det kan jeg si. Ingvild har sagt det som er mulig å si om dette nå.

Han forklarer at heller ikke han kan gå nærmere inn på hva det gjelder.

– Jeg syns Ingvild er tøff og går langt i å nevne sin helse, så må man ha respekt for hvor tett man går i det å være privat. Hun har vært ærlig og sagt at dette handler om helse, sier han.

– Å være toppidrettsutøver krever mye

Østberg vet ikke når hun er tilbake i konkurranse. Det eneste som foreløpig er sikkert er at hun står over denne helgen og neste. Hun vil heller ikke si noe om hun har hatt lignende problemer tidligere.

– Å være toppidrettsutøver krever veldig, veldig mye. På mange områder. Du skal være fokusert på trening, teknikk, det mentale, på helsemessige ting. Det er en jobb som må gjøres. Kroppen og helsen skal være med deg. Det har jeg jobbet over med lengre tid, men akkurat hva, ønsker jeg ikke gå detaljert inn på.

– Jeg ønsker å være så åpen og ærlig som mulig uten å gå inn på hver detalj. Jeg prøver å være bevisst på min rolle som forbilde for andre. Og jeg håper jeg kan være det, sier Flugstad Østberg.

Hun sier vurderingen er tatt «sammen».

TOK TIL TÅRENE: Ingvild Flugstad Østberg var lei seg da hun fortalte at hun mister sesongåpningen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Helsa er uansett det viktigste. Vi har sammen funnet ut at når ting har vært som det har vært, er det beste å ikke gå skirenn. Jeg skulle helst vært på startstrek, men jeg har full respekt for den avgjørelsen som ble tatt. Det har ikke vært noen konflikt, sånn sett, sier Østberg.

– Du er preget når du forteller om dette. Hvordan du har hatt det?

– Jeg får ikke styrt følelsene som kommer. Det er en blanding av at jeg har gledet meg veldig og lagt ned så mye tid og krefter og elsker langrenn, og når situasjonen er annerledes, går det inn på meg. I tillegg til den biten at du føler du kan være et forbilde for noen, og jeg fortsatt har lyst til å være det. Det går inn på meg, sier Østberg.

Første test

Denne helgen er det altså sesongåpning i langrenn på Beitostølen. Dette er den første virkelige testen på snø denne sesongen.

Fredag er det sprint, både for kvinner og menn. Lørdag er det 10-kilometer klassisk for kvinnene, mens mennene skal ut på 15 kilometer klassisk. Søndag er det samme distanser, men i fristil.

Neste helg begynner også verdenscupen i langrenn. De samme øvelsene er på programmet i finske Ruka.