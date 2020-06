– Eg kjenner eigentleg eg skuffa meg sjølv litt, seier Ingvild Flugstad Østberg til NRK rett etter treningsøkta på formiddagen i Holmenkollen.

Økta vari å gå fem rundar i rulleskiløypa i Holmenkollen. Utfordringa frå landslagstrenar Ole Morten Iversen var at løparane skulle gå fem jamne rundar, og det utan å følgje med på puls og tid på klokka.

Det føler ikkje Østberg at ho klarte.

– Eg trur kanskje at dagens økt gjekk litt på kvoten for å bli litt ivrig, og at eg tenkjer at eg skulle gå i det tempoet eg kjenner eg pleier å ha her i Kollen. Det var nok litt hardt i dag. Kjensla mi var at eg gjekk litt for hardt i første runden, og så fekk svi for det eigentleg resten av økta, seier 29-åringen sjølvkritisk.

SAMAN IGJEN: Johaug var glad for få lagvenninnen Østberg tilbake på samling. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Fantastisk å sjå gjengen

Men det er kanskje ikkje så rart at iveren tok overhand. 6. mars fortalde ho, også det i Holmenkollen, at eit trøyttleiksbrot hadde sett henne ut av spel. Sidan har ho måtta trene alternativt, og stort sett heilt åleine.

Framleis trenar ho ikkje som normalt, men på rulleski har framgangen vore så god at ho endeleg fekk lov å trene med Therese Johaug og dei andre Oslo-baserte landslagskvinnene.

Derfor lever ho òg godt med at økta ikkje vart så bra gjennomført som ho hadde håpa.

– Det er nesten stort, eigentleg, seier Østberg om å vere tilbake.

– Det har vore ei stund der eg har trena mykje åleine og ikkje vore med laget, så det er jo fantastisk å berre sjå gjengen og vere på samling igjen. Trene ute og kjenne på det med folka rundt. Ja, det er frykteleg herleg, eigentleg, seier ho.

Og det er ikkje berre Østberg som er fornøgd med det.

– Eg synest det er veldig artig å ha Ingvild tilbake på samling. Vi har jo trena vanvittig mykje saman før, og no dei siste tre, fire månadene, så har vi nesten ikkje hatt ei einaste økt saman. Det blir bra å ha henne tilbake fullt, seier Therese Johaug.

Må vere tolmodig

FORNØGD: Landslagstrenar Ole Morten Iversen. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Eg er så glad for å sjå henne her. Eg har hatt bra kontakt med Ingvild undervegs og møtt henne nokre gonger. Ho er der no at ho trenar bortimot normalt på rulleski, og ho har byrja å jogge. Ikkje noko sånn lange løpeturer, men joggeturar er greitt, seier landslagstrenar Ole Morten Iversen.

Han er veldig godt fornøgd med tolmodet Østberg har vist denne våren. Samtidig er både trenaren og Østberg sjølv oppteke av at vegen tilbake framleis er lang – og at det akkurat no kan vere fort gjort å bli for ivrig.

– Eg må berre plukke ut dei øktene som eg kan vere med på saman med gjengen og så få tilpassa veldig utanom i tillegg, seier Østberg.

– Eg prøver verkeleg alt eg kan for at det ikkje skal skje noko igjen. Det er ingen garantiar for noko, men eg skal prøve å gjere mitt beste.