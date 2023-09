Det opplyser NFF i en pressemelding.

«Etter at styret har behandlet evalueringen har NFF og Hege Riise blitt enige om at Riise fratrer som landslagssjef», står det.

VM-EXIT: Ada Hegeberg og Hege Riise under kampen mellom Norge og Japan. Kampen som endte med tap og VM-exit for landslaget. Foto: Lise Åserud / NTB

– Gjennom dette evalueringsarbeidet og i samtaler med Hege Riise ser vi at vi har ulike syn på rollen som landslagssjef for dette laget i det videre arbeidet. Vi har derfor blitt enige om en avtale hvor Hege Riise fratrer som landslagssjef, sier fotballpresident Lise Klaveness i pressemeldingen.

Fratredelsen skjer etter kort tid etter VM, hvor Norge røk i åttedelsfinalen for Japan. Under mesterskapet kunne NRK erfare at det var sterk Riise-misnøye i VM-troppen. Det skal ha vært misnøye med Riises kampledelse da det norske laget tapte åpningskampen mot New Zealand.

Ny rolle

Partene avslutter samarbeidet i minnelighet og i gjensidig respekt, står det også i pressemeldingen.

NFF opplyser videre at de ønsker å benytte Riises erfaring og kompetanse videre i en ny stilling som fagleder i NFF. Det er en nyopprettet stilling for å styrke satsingen på kvinnefotball i forbundet. Riise skal etter planen tiltre stillingen 1. januar 2024.

– Det er Lise Klaveness’ første store prestisjenederlag. Lise Klaveness la sin prestisje i å ha Hege Riise som landslagssjef tross en innstilling fra spillergruppa i fjor der de ikke ville ha en intern kandidat, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Fakta om Hege Riise Ekspander/minimer faktaboks Dette er fotballtreneren Hege Riise: * Alder: 54 år (født: 18. juli 1969) * Landslagsjobber kvinner: Norge U23, USA (assistent), England (midlertidig hovedtrener), Storbritannia (i Tokyo-OL), Norge J19, Norge A-lag * Klubber som trener: Team Strømmen, LSK Kvinner * Klubber som spiller: Team Strømmen (to perioder), Setskog/Høland (to perioder), Nikko Tokyo (Japan), Asker, Carolina Courage (USA) * 188 A-landskamper, 58 mål * Meritter som spiller: * OL (gull 2000, bronse 1996) * VM (gull 1995, sølv 1991, 4.-plass 1999) * EM (gull 1993, sølv 1991) * Norsk cup (gull 1992 og 2000 med Setskog/Høland og Asker) * Serie- og cupmester med Carolina Courage (USA) i 2002 * Meritter som trener: * Dobbeltmester (serie og cup) med LSK Kvinner (2016, 2018, 2019 og 2020), seriemester (2017). * Aktuell: Fratrer som landslagssjef for Norge. (NTB)

Det ferske mesterskapet ble turbulent av flere grunner. Det ble også bråk da Caroline Graham Hansen gikk ut mot vrakingen av henne til den svært viktige gruppespillkampen mot Sveits. Vrakingen av Barcelona-stjernen fikk stor oppmerksomhet både i Norge og utlands.

– Jeg føler egentlig jeg har blitt tråkket på i ett helt år, sa Graham Hansen til Viaplay etter kampen.

Graham Hansen beklaget dagen etter sin utblåsing på en pressekonferanse.

BEKLAGDE: Graham Hansen og Hege Riise sammen på en pressekonferanse. Foto: Lise Åserud / NTB

– Fornuftig

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp ble tatt på senga av nyheten fredag morgen.

– Men jeg satt igjen med følelsen av at noe måtte gjøres, det er mye som har tydet på at dette ikke var den beste sportslige løsningen. Dette tyder på at evalueringen etter VM har vært tøff og ærlig, selv om jeg må understreke at vi ikke vet om det er Hege selv som følte at dette ikke var riktig eller om hun ble tvunget til å gi seg, sier han og fortsetter:

– For meg gjør ikke dette evalueringen som kommer mindre interessant, selv om en av konsekvensene trolig har kommet allerede.

– Synes du det er fornuftig at Riise og landslaget skiller veier nå, eller burde hun fått mer tid?

– Det virker fornuftig. Ingenting som kommer fra spillergruppa tyder på at de hadde tro på at det skulle bli bedre. Og vi har ikke sett tegn på at ting ville løsne sportslig heller, svarer Torp.