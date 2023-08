På forhånd har det mulige uttaket av sønnen Markus Solbakken fått mye oppmerksomhet. 23-åringen har nemlig gjort seg aktuell med storspill på midtbanen for formlaget Viking.

Tirsdag kom svaret: Solbakken er tatt ut i landslagstroppen.

– Det er fordi han er god nok akkurat nå. Det har ikke vært det letteste og det er vel kanskje den vi har debattert mest, eller jeg har debattert mest, sier Ståle Solbakken.

I SLAG: Markus Solbakken. Foto: Nikola Krstic / NTB

– Det er verst for han å forholde seg til at faren er trener. Men det trøkket må han tåle.

Han tror at sønnen kommer til å ta uttaket med ro, men fortalte humoristisk at han trodde det var verre for mor.

– Jeg tror det er moren det går rundt for nå. Det er hun vi måtte ta hånd om i går. Hun fikk ikke sove, så jeg måtte fortelle det i går. For meg er det lett. Jeg hadde ikke gjort dersom ikke var sikkert, sa Solbakken.

Dette er Norges tropp: Ekspander/minimer faktaboks Mathias Dyngeland - Brann

Ørjan Nyland - Sevilla

Egil Selvik - Haugesund

Kristoffer Ajer - Brentford

Fredrik Bjørkan - Bodø/Glimt

Birger Meling - FC København

Stian Gregersen - Bordeaux

Andreas Hanche-Olsen - Mainz

Marcus Holmgren Pedersen - Sassuolo

Julian Ryerson - Dortmund

Stefan Strandberg - Vålerenga

Leo Østigård - Napoli

Fredrik Aursnes - Benfica

Patrick Berg - Bodø/Glimt

Sander Berge - Burnley

Emil Breivik - Molde

Antonio Nusa - Club Brugge

Osame Sahraoui - Heerenveen

Markus Solbakken - Viking

Ola Solbakken - Roma

Hugo Vetlesen - Club Brugge

Martin Ødegaard - Arsenal

Bård Finne - Brann

Erling Braug Haaland - Manchester City

Jørgen Strand Larsen - Celta Vigo

Alexander Sørloth - Villareal

– Ikke uproblematisk uttak

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp var tydelig i forkant av uttaket på at han ikke trodde Markus Solbakken skulle bli tatt med. Likevel mener han Ståle Solbakken svarer godt for seg når han snakker om veien dit.

– Jeg meldte hardt litt før her at jeg ikke trodde han kom til å bli tatt ut. Jeg synes ikke han har hatt det nivået inne, sier Torp.

– Men så hører vi Solbakken får veldig mange spørsmål om dette og utfordringene rundt dette. Han svarer veldig godt og at det har vært en grundig, grundig prosess rundt dette her.

Ståle Solbakken presiserer at det ikke er et uproblematisk uttak, men at flere i teamet mente sterkt at sønnen burde være med i troppen.

FAR OG SØNN: Trener-Solbakken fikk mange spørsmål om spiller-Solbakken etter uttaket. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Jeg tror vi skal klare å omgås profesjonelt i de greiene der. Jeg sier ikke at det er et uproblematisk uttak, fordi det er klar jeg skal gå en ekstra runde eller to eller tre før det. Men det er jo andre i teamet som har vært ganske påståelige på at det burde skje, sier Solbakken.

Han sier han aldri har trent sønnen, og at han håper han ikke vil tilnærme seg Markus noe annerledes enn resten av spillerne.

– Han har ikke fått vite dette på forhånd og ikke noe vi har diskutert med han. Det tror jeg går bra. Han er ganske omgjengelig. Tror ikke han ryker på dette, sier Solbakken.

På spørsmål om han har tenkt på stolthet som far i denne situasjonen svarer Solbakken:

– Den har jeg ikke tenkt så mye på. Det kan hende jeg skammer meg over han også når samlingen er over. Det må vi ta da.

Nykommere på laget

Landslagssjefen fant også plass til andre overraskelser. Blant dem er Antonio Nusa som spiller for Club Brugge og Osame Sahraoui, som har fått en imponerende start på Heerenveen-karrieren.

– Osame har hatt en veldig god fremgang nå i Nederland. Matchavgjørende aksjoner i kamp etter kamp. Noe av det jeg så han gjorde hjemme på kunstgress i Vålerenga på sitt beste har han tatt med seg inn i noen kamper nå, sier Solbakken om Sahraoui.

NYKOMMER: Sahraoui var en av flere nye tilskudd i troppen. Foto: NTB

22-åringen var i landslagsdiskusjonen også i fjor, men den daværende Vålerenga-spilleren fikk ikke sjansen. Den gangen fortalte Sahraoui at han ikke hadde bestemt seg for om han vil representere Norge eller Marokko på seniornivå, men nå kan han altså få landslagsdebuten for Norge.

Solbakken startet pressekonferansen i det humoristiske hjørnet:

Solbakken fleiper om sår: – Er under behandling Du trenger javascript for å se video.

Flere ble utelatt

Solbakken forteller at de egentlig tok ut to-tre spillere for mye i troppen slik at man skal ha dekning dersom det kommer forfall til troppen, slik de har opplevd tidligere.

Men han har også utelatt et par av dem som har hatt plass på laget tidligere. Deriblant Kristian Thorstvedt og Moi Elyounoussi. De pratet Solbakken personlig med før uttaket.

BLE OVERRASKET: Elyounoussi ble overrasket da Solbakken ringte og sa han ikke var med i troppen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Av de som har vært med en stund, som for eksempel Moi, så hadde jeg en samtale med han i går. Det samme med Kristian. Jeg ringer de som har vært med lenge. Jeg ringer jo ikke alle som ikke er med, men de som kanskje tenkte at de har vært en del av dette over lang tid som fast medlem. De liker jeg å se i øya og forklare hvorfor, sier Solbakken.

– Kort oppsummert så kan jeg si at Kristian var mer enig enn Moi. Han reagerte fattet, men han var overrasket.

Norge har først privatlandskamp mot Jordan 7. september før Georgia venter i en viktig EM-kvalifiseringskamp fem dager senere.

Det betyr at Solbakken fort hviler mange nøkkelspillere i det første oppgjøret.