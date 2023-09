Det skriver Fotballforbundet i en pressemelding. Han erstatter Hege Riise, som fratrådte stillingen i forrige uke.

– Leif Gunnar er en erfaren og dyktig fotballtrener som kjenner norsk landslagsfotball ut og inn gjennom sine mange år i NFF. Han er metodisk, proaktiv og systematisk i tilnærmingen. I tillegg har han også erfaring i å steppe inn på kort varsel og levere, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Bayern München-spiller Tuva Hansen synes det er en god nyhet.

– Jeg tenker først og fremst at det kan bli veldig bra. Jeg hadde han faktisk på min aller første A-landslagssamling i 2016. Han virker som han er en rettferdig type som har klare mål og meninger, sier hun til NRK.

Smerud får ansvaret for kvinnelandslaget ut året. Den første kampen kommer allerede 22. september og totalt blir det seks kamper i løpet av 2023s resterende måneder.

– Han får 850.000 kroner for dette oppdraget. Det er halvparten av presidenten i forbundet og halvparten av det Hege Riise hadde, sier Klaveness om lønnen til Smerud.

Norges resterende kamper i 2023 Ekspander/minimer faktaboks 22. september: Norge - Østerrike

26. september: Portugal - Norge

27. oktober: Norge - Frankrike

31. oktober: Frankrike - Norge

1. desember: Norge - Portugal

5. desember: Østerrike - Norge

Kan være aktuell for permanent jobb

Både Klaveness og Smerud holder først og fremst fokus på de seks kampene som venter ut året.

På spørsmål om en mulig vei videre, svarer Klaveness:

– Det får vi ta hvis det går veldig bra.

Smerud forteller:

– Nå er det de (kampene) det handler om. Så har vi ikke snakket mer om det som kommer. Det er et knallstramt program nå. Det er kamp om et par uker og det som kommer etter det, det får vi se på senere. Det passer bra for meg og NFF å gå inn i det her frem til jul.

Usikker fremtid for støtteapparatet

Mens Riise har fått ny jobb som fagsjef for kvinnefotball i NFF, er det ikke kjent hva som vil skje med det øvrige trenerapparatet som jobbet med Riise.

Riise hadde to assistenter i Monica Knudsen og Ingvild Stensland. I tillegg var Jon Knudsen keepertrener.

– Det er til syvende og sist Karl Petter Løken (generalsekretær i NFF) som bestemmer hva som skjer med dem, men det er klart hovedtrener er med i bildet også. Innen fredag bør det være på plass, sier Klaveness.

– Det gjelder å få satt sammen et godt team som bygger videre på det som er gjort. Det er gjort veldig mye bra og det er mange kompetente folk i det teamet. Jeg må bli satt inn i det, sier Smerud.

– Kunne ikke si nei

Smerud omtaler muligheten som en «fantastisk» og «spennende utfordring».

– Jeg kunne nesten ikke si nei til denne muligheten.

GAMLEJOBBEN: Smerud trente U21-landslaget en rekke år, men sluttet etter U21-EM i sommer. Her fra under mesterskapet. Foto: Lars Eide / NTB

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, sier at Smerud var en «naturlig og åpenbar løsning».

– Han er tilgjengelig, er i systemet fra før, kjenner landslagsfotballen godt fra før og er godt likt blant folk i forbundet, sier Torp, og fortsetter:

– Blant fotballmenigheten er han nok ikke det mest populære valget, der flere har skreket lenge om å få han ut av U21-landslaget, sier Torp.

Torp håper forbundet nå tar seg god tid i jakten på en permanent hovedtrener.

– Jeg håper at man tar seg god tid og ikke forhaster seg. Det viktigste er å roe media litt, bruke god tid og finne det riktige valget. Det tar mer enn en uke å finne den som skal ta norsk kvinnefotball videre, sier Torp.

Han fortsetter:

– Jeg ønsker jo på sikt at den neste landslagssjefen for kvinnene skal være fra miljøet. Smerud får jo en enorm jobb nå med å oppdatere seg på alt. Og det kommer han til å gjøre, slik jeg kjenner han.

Klaveness forteller at de vil legge en plan i løpet av de nærmeste ukene.

– Neste steg nå er å finne permanente kandidater. Vi har fokusert på å avslutte med Hege Riise og å gi henne en god start i hennes nye jobb, sier Klaveness.

FERDIG: Forrige uke ble det klart at Hege Riise er ferdig som landslagstrener for kvinnene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Var usikker på om han ville fortsette som fotballtrener

Smerud var assistent for det norske kvinnelandslaget i 2009 og midlertidig trener for kvinnelandslaget i 2016. Han ledet også «Nødlandslaget» på herresiden i 2020 i kampen mot Østerrike.

Han er best kjent for rollen som trener for det norske U21-landslaget. Der var han trener fra 2014 og frem til han ga seg etter sommerens U21-EM.

Smerud var i forbindelse med mesterskapet åpen for å fortsette karrieren utenfor treneryrket.

– Det finnes et liv utenfor fotballen også. Jeg tror alltid jeg vil være knyttet til fotballen, men det er andre jobber i fotballen enn det å være trener også, sa han i sommer.

Om landslagsjobben sier han nå:

– Jeg må ikke være trener for enhver pris. Men dette er en veldig kjekk og stimulerende jobb.

Tar over etter Riise

Det var i forrige uke at det ble kjent at Hege Riise var ferdig som landslagssjef. Riise fikk jobben etter at NFF skilte lag med Martin Sjögren i fjor sommer.

Riise ledet Norge i VM i sommer, som endte med at Norge ble slått ut i åttedelsfinalen.

NRK erfarte i helgen at det var drama i kulissene før Riise fratrådte.