OL-dronning Røiseland med sjokkavsløring – åpner for å legge opp

– Jeg begynner å dra på årene også. Jeg får finne litt ut av hva jeg har lyst til å gjøre fremover, avslørte Røiseland overfor Discovery etter å ha gått inn til bronse og sin fjerde OL-medalje i lekene i Beijing.

– Er du usikker på om du fortsetter?

– Jeg har ikke tatt noen stilling til det, så det er vanskelig å si om jeg er usikker eller sikker. Jeg har satt det litt på vent, så får jeg vurdere etter Holmenkollen, svarer hun og forklarer:

– Vi har pratet mye om langtidsplanene jeg og Roger (Grubben) har lagt sammen, og nå har vi ikke lagt en ny langtidsplan fremover. Om det blir en ny plan, det kan jo fort hende, så får vi se om det ikke blir det.

PALLEN: Franske Justine Braisaz-Bouchet flankert av Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Foto: Heiko Junge / NTB

Røiseland leder verdenscupen sammenlagt før de tre siste verdenscuphelgene. Den gule trøya har 31-åringen aldri vunnet og med totalseier der vil sesongen bli komplett.

– Dette blir nok mitt siste OL. Har bare tenkt at jeg fokuserer på dette OL. Jeg har hatt en lang plan, en lang vei mot hit, har sett frem mot dette i mange år. Jeg har noe å gå for etter OL, så får jeg ta det som kommer etter det etter Holmenkollen, sier Røiseland til NRK og sikter til verdenscupfinalen i midten av mars.

Valget kommer dermed først til å bli tatt etter sesongen.

– Skiskyting er utrolig moro, skulle ønske jeg bare var mye yngre. Vi får rett og slett se, og bare nyte det OL her, så skal jeg fokusere på det som kommer i verdenscupen, så får vi se hva som skjer etter det, forklarer hun og legger til at hun ikke har brukt mye energi på den kommende avgjørelsen foreløpig.

Ingen Eckhoff-garanti heller

Heller ikke sølvvinner Eckhoff vil bekrefte hvilke planer hun har for fremtiden.

– Ser vi deg i OL i 2026?

– Ehhh... Det tør jeg ikke svare å nå. Men det er fryktelig lenge til, så må kanskje tenke på noen andre ting i mellomtiden der, sier Eckhoff mens hun ler.

– Hva med neste vinter?

– Det får vi se, svarer hun fortsatt med latter i stemmen.

– Tiden vil vise.

Gullet tatt av vinden

Den avsluttende OL-fellesstarten ble en norsk jubeldag til tross for at ekstreme vindkuler ødela det norske gullhåpet.

– Akkurat nå er det nesten umulig å skyte, meldte Ola Lunde på standplass på tredje skyting.

Frem til der så de to norske kvinnene ut til å være suverene, men med tøffe forhold ble det to bom på hver og dermed ble konkurrentene invitert med i gullkampen.

Vindkulene tok godt tak i de to norske kvinnene mens de ventet på at vinden skulle løye.

– Eckhoff står og står, svaier i vinden, kommenterte Stabrun Smith mens Eckhoff prøvde å finne roen.

Kraftig vind på standplass Du trenger javascript for å se video.

Med to bom for begge de norske også på den siste skytingen ble kampen mot franske Justine Braisaz-Bouchet for tøff, og Eckhoff og Røiseland måtte kjempe seg imellom om sølvet og bronsen.

– Nå kjører Eckhoff, og øker luka ytterligere, gjør hun ikke det da?, kommenterte Andreas Stabrun Smith da Eckhoff rykket fra Røiseland og sikret sølvet på fellesstarten.

– For en opptur, sølv i OL, det har hun ikke fra før individuelt, fulgte Stabrun Smith opp i det Eckhoff gikk over målstreken.

Bronsen ble Røiselands fjerde medalje i lekene i Kina.

– Hun er rett og slett blitt en av de største i OL historien i løpet av mesterskapet, sier Stabrun om Røiseland.

Etter målgang var landslagstrener Sverre Huber Kaas storfornøyd med nok en norsk jubeldag på skiskytterstadion.

– Vi var fornøyde før denne dagen her vi, så når vi får to til så er det helt utrolig. Vi er storfornøyde, vi har to på pallen, to fra start, begge tar medalje. Fantastisk, sier Huber Kaas til NRK.

Eckhoff og Røiseland var de to eneste norske kvinnelige skiskytterne igjen i Zhangjiakou, og de trives tilsynelatende godt sammen, både privat og i sporet der de fredag gikk sammen hele veien på fellesstarten.

– Samarbeidet i front var bra. De brukte hverandres styrker. Tiril gikk mest i front fordi hun følte seg sterkest. Så skyter de helt likt i tillegg, så det føltes ut som lagarbeid, dritrått. Noe av det kuleste jeg har vært med på, mener Huber Kaas.

Røiseland og Eckhoff var de eneste norske på start etter at Ingrid Landmark Tandrevold har dratt hjem etter kollapsen på jaktstarten. Karoline Knotten og Emilie Kalkenberg var ikke kvalifisert til å gå fellesstarten.