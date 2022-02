Gråtkvalt Eckhoff etter stafettnedtur: – Dritt å ødelegge for resten av laget

Etter at Ingrid Landmark Tandrevold ble satt på sidelinjen etter kollapsen på jaktstarten var Norge nødt til å stille et mer reservepreget lag på kvinnenes stafett.

Reserven Karoline Knotten leverte varene på første etappe og vekslet med Tiril Eckhoff virkelig på skuddhold til gullmedaljen.

Men bronsevinneren fra jaktstarten sleit stort på standplass og måtte til slutt ut i to strafferunder.

Det ødela på mange måter Norges medaljemuligheter da Sverige vant stafetten foran ROC og Tyskland. Norge fikk den sure fjerdeplassen.

– Dette må være en av hennes tyngste dager i karrieren, sier Stabrun Smith om Eckhoff ved veksling etter sin etappe.

Beina til Eckhoff ristet som aspeløv på den andre skytingen hvor det ble strafferunder.

– Jeg har ikke sett noen skjelve på standplass på denne måten. Det er så leit å se at én av verdens beste skiskyttere ikke har selvtillit, sier Stabrun Smith.

– Det er vondt å se på, mener kommentatoren.

PÅ GRÅTEN: Det var en svært skuffet Tiril Eckhoff etter stafetten. Foto: Heiko Junge / NTB

Gråtkvalt

Etter sin etappe var det en svært skuffet Eckhoff som kom til NRK.

– Jeg prøvde å gå rolig og være pigg. Men jeg rister skikkelig. Jeg klarer ikke kontrollere det. Det var skikkelig, skikkelig vondt. Det er dritt å ødelegge for resten av laget sitt. Jeg har vært ganske sliten i det siste, forteller Eckhoff.

– Hvorfor?

– Det har skjedd mye de siste dagene, svarer hun gråtkvalt.

– Jeg har vært flink til å backe andre, men kanskje ikke meg selv.

– Er det mentalt du er mest sliten?

– Ja. Og fysisk også. Men dette var skikkelig dårlig. Jeg er skuffa. Skikkelig skuffa.

Lagvenninnen Ida Lien følte veldig med Eckhoff da hun så Fossum-løperen sprekke før hun gikk ut på sin tredje etappe.

– Jeg vet hvordan det føles. Jeg følte veldig med henne når hun stod der, hun gjør sitt beste og dessverre ble det noen bom, sier Lien til NRK.

Hun forteller at de har blitt preget av Tandrevold som har blitt satt på sidelinjen etter å ha kollapset på jaktstarten søndag.

– Jeg skjønner at det har gått utover Tiril fordi de er så nære hverandre. Det har vært et spesielt OL, hvor det har skjedd en del greier med isolasjon og sånt. Jeg merker også at jeg begynner å bli sliten, og det er helt normalt når man nærmer seg slutten av et mesterskap, forteller jenta fra Simostranda.

– For en etappe hun gjør

Samtidig som avstanden opp til medaljene ble stor etter Eckhoffs etappe, forsvant presset på Lien og Marte Olsbu Røiseland på de to siste etappene. Det ga full uttelling på første skyting der Lien skjøt fullt hus.

På den stående serien klarte hun seg med bare ett ekstraskudd.

– Hun beholder roen her, Ida Lien, sier Stabrun Smith etter at 24-åringen kun trengte ett ekstraskudd for å fylle.

Til sammen hentet Lien inn hele 38 sekunder på teten og vekslet med Olsbu Røiseland bare drøye minuttet bak bronsemedaljen.

– En kjempeavslutning av Ida Lien. For en etappe hun gjør, nærmest roper Stabrun Smith idet Olsbu Røiseland sendes ut.

Samtidig tok Sverige og Elvira Öberg grep om gullet etter første skyting på ankeretappen. Olsbu Røiseland klarte seg med ett ekstraskudd, men avstanden opp til Sverige var hele 1.18.

På mellomrunden gikk Røiseland hardt og hentet flere sekunder. På siste stående måtte hun bruke ett ekstraskudd, men gikk ut 19 sekunder bak Tyskland på tredjeplass.

Men den tidligere langrennsløperen, Denise Herrmann, holdt unna for Tyskland og Norge fikk den sure fjerdeplassen.