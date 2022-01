Nye krav kan ramme Djokovic-deltagelse i Frankrike

Bergerud klarert for nye kamper i håndball-EM

Håndballkeeper Torbjørn Bergerud spiller Norges EM-oppgjør mot Litauen i kveld. Han er klar igjen etter en smell i hodet for noen dager siden.

Det bekreftet landslagssjef Christian Berge på et mediemøte i Slovakia.

Simen Holand Pettersen forsvinner ut av troppen. Inn kommer Sander Andreassen Øverjordet

Norge er storfavoritt mot Litauen. De to beste lagene i puljen går til hovedrunden. Russland ligger best an til å vinne puljen og ta med seg to poeng inn til neste fase av EM.

Russerne møter Slovakia i kveld før Norges kamp. (NTB)