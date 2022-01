Dobbeltfeil for Djokovic

Søndag 16. januar, kl. 17.50 lokal tid, kom det siste kapittelet i en regelrett farse utspilt med en hel verden som scene.

Serbiske Novak Djokovic får ikke bli i Australia for å prøve å vinne sin historiske 21. tittel i en såkalt Grand Slam-turnering. Han vil dermed heller ikke få sjansen til å gå forbi konkurrentene Rafael Nadal og Roger Federer som tidenes mestvinnende mannlige tennisspiller.

Slikt betyr enormt mye for verdens aller største tennisstjerner.

Kanskje så mye at det kunne være fristende å holde igjen noen vesentlige opplysninger ved ankomst til Australia 11 dager tidligere.

Novak Djokovic på flyplassen i Melbourne etter rettsavsigelsen søndag. Foto: LOREN ELLIOTT / Reuters

Hva som faktisk var tilfelle, vet bare Djokovic og hans støtteapparat.

Det en hel verden nå vet, er at han ved ankomst ble stoppet og satt på karantenehotell. Og sluppet fri etter å ha anket avgjørelsen til en australsk domstol. Og igjen få sin oppholdstillatelse inndratt av den australske regjeringen. Og igjen satt på karantenehotell i påvente av den endelige anken for en ny domstol. Og nå endelig bli sendt ut av landet.

Det er akkurat så uverdig som det fremstår.

Og ingen kan være i tvil om at dette, som tidlig fikk tilnavnet «Novax», mer enn noe annet har vært et innenrikspolitisk spill i Australia.

Tilhengere av Djokovics lytter til en sending fra høringen i den føderale domstolen i Melbourne. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / Reuters

En stresset statsminister

Scott Morrisons regjering var allerede presset på deres håndtering av den nye smittebølgen.

Australia har lenge klart seg veldig godt når det gjelder å begrense smittespredningen under pandemien. Men også de var maktesløse mot omikronvariantens enorme effektivitet. Den siste uka har det blitt registrert over 100 000 nye tilfeller hver eneste dag.

Ett av de første tiltakene regjeringen innførte, var et krav til vaksinering for utenlandske statsborgere som ville inn i landet. Alternativet er 14 dager i karantene. Djokovic ankom Melbourne i den tro at han hadde fått et unntak.

Unntakene skulle i utgangspunktet være begrenset til personer med alvorlige helseutfordringer, som hjerteproblemer. Eller personer som nylig hadde vært smittet av covid-19.

Og det var her historien tok sine litt for mange omveier for Djokovic.

En som er atskillig mer fornøyd denne søndagen er Australias statsminister Scott Morrison, som pompøst kunne proklamere at rettsavgjørelsen vil bidra til å holde «grensene sterke og den australske befolkning trygg». Foto: STR / AFP

Desemberdagene som ødela for Djokovic

For det kom snart frem at han hadde vært på en basketballkamp i Beograd 14. desember, der mange personer hadde vist seg å være smittet.

17. desember, samme dag som Djokovic påsto han fikk det positive resultatet på sin PCR-test, ble han avbildet da han delte ut premier på en barneturnering i tennis i den serbiske hovedstad. 26 personer står sammen med tennisstjernen på et bilde – ingen med munnbind.

Dagen etter stiller han til et avtalt intervju med den franske sportsavisen L’Equipe, uten å opplyse dem om at han er konstatert smittet.

Da han drøye to uker senere ankommer Australia har han krysset av «nei» på spørsmålet om han de siste to ukene har vært andre steder enn i Serbia. Bilder i sosiale medier viser at han derimot har vært i Spania og trent i disse to ukene.

«Menneskelig feil» kaller Djokovic dette, og han kan selvsagt ha rett i det.

Men denne rekken av hendelser bidrar til å redusere hans troverdighet når det gjelder unntaket fra innreisereglene.

I kampen for hans 10. seier i Australian Open ble dette etter all sannsynlighet hans bane.

«Trakassering» og «tortur»

For Djokovic reiser ikke fra Australia uten å ha utkjempet sine kamper.

Den om å få spille selve turneringen tapte han til slutt.

Den om de serbiske hjerter vant han nok en gang i strake sett, for å holde oss til tennisterminologien.

Serbias president Aleksandar Vučić brukte tidlig ord som «trakassering» og til og med «tortur» om behandlingen av nasjonens store helt. Presidenten beskyldte den australske statsministeren for å bruke anledningen til å drive valgkamp. Han kan meget vel ha rett.

Hvilken side i vaksinedebatten som kommer styrket ut av dette, gjenstår likevel fortsatt å se.

Det som umiddelbart fremsto som en oppmerksomhet, som ville styrke kampen for vaksinering, kan ha endt opp med å gjøre Djokovic til en form for martyr for verdens vaksinemotstandere.

Skeptikerne har lenge sett på Djokovic som en av sine, etter at han på et Facebook-event i april 2020 uttalte at han ikke ville la seg presse av noen til å ta en vaksine.

Siden har han ikke uttalt seg om temaet.

Det har derimot hans konkurrenter på tennisbanen, som har blitt mer om mer tydelige i sin irritasjon over oppmerksomheten denne saken har tatt i forberedelsene til årets første Grand Slam-turnering.

Greske Stefanos Tsitsipas gikk så langt som til å si at serberen fikk «oss andre til å se ut som idioter». Spanske Rafael Nadal uttalte at «ingen spiller er større enn en turnering», med dårlig skjult adresse.

Og dette er også den grunnleggende moralen her, i den grad en slik finnes:

Ingen skal ha særbehandling, superstjerne eller ei.

Kamp for Caruso

Djokovic skulle spilt sin første kamp i Australian Open på mandag mot landsmannen Miomir Kecmanovic.

Nå blir han sannsynligvis erstattet av en italiensk spiller med det lyriske navnet Salvatore Caruso. Caruso kommer fra Avola på Sicilia. Som italienske idrettsutøver er han langt fra ukjent med vaksinekrav.

Fra 10. januar har alle fotballspillere i Serie A måtte være vaksinert for å få være på banen.

Det samme kravet gjelder utenlandske utøvere som kommer for å konkurrere i Italia.

Frankrikes president Emmanuel Macron annonserte et tilsvarende påbud for fransk sport med virkning fra 15. januar.

Macron sa 4. januar at han skulle gjøre alt han kunne for å «plage» vaksinemotstandere fremover. Hans kontroversielle utsagn hadde åpenbart nådd Australia innen Novak Djokovic ankom Tullamarine Airport i Melbourne dagen etter.

Tennishistorie – tross alt

Nå skal Djokovic tilbake til Europa. Mens internett for lengst har kokt over av diskusjoner og ikke minst harselering.

Den mest populære vitsen spiller på dobbeltbetydningen av dette med slag i tennis og vaksinesprøyter:

«Novak Djokovic is the first person to be knocked out of the Australian Open after missing only two shots».

Det er neppe egnet til å få Djokovic til å smile på sin flyturen tilbake til Europa.

Uten å ha blitt historisk – i motsetning til turneringen selv.

Australian Open 2022 har allerede fått sin plass i tennishistorien – og det før ett eneste slag er slått.

En som er atskillig mer fornøyd denne søndagen er den nevnte statsminister Scott Morrison, som pompøst kunne proklamere at rettsavgjørelsen vil bidra til å holde «grensene sterke og den australske befolkning trygg».

Innen mai må han ha skrevet ut nyvalg.