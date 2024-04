Haaland satte ny sløserekord i Premier League

Erling Braut Haaland fikk til slutt en scoring hjemme mot Luton, da han et kvarter før slutt scoret på straffe og sendte Manchester City opp til 3-0.

Like etter ble han byttet ut til fordel for Oscar Bobb, og fra benken fikk han se et par nye scoringer. City vant til slutt 5-1 og er foreløpig oppe på tabelltopp, to poeng foran Arsenal og Liverpool, med én kamp mer spilt.

Haaland har de siste ukene fått kritikk for banespillet sitt av flere eksperter og heller ikke foran mål fikk han det helt til å stemme i lørdagens kamp.

Nordmannen hadde flere store sjanser tidlig i kampen og var også siste City-spiller på ballen på deres første mål, da han sendte av gårde et skudd som var på vei langt utenfor, men som gikk via en Luton-forsvarer og i mål.

Haaland bommet i løpet av kampen på to såkalt «store sjanser». Dermed har han misset på hele 30 store sjanser i Premier League denne sesongen.

Det er to mer enn han hadde forrige sesong og rekord i å ha bommet på flest store sjanser i en Premier League-sesong, siden man startet å føre statistikken i 2010/11-sesongen.

Samtidig er han også toppscorer. Lørdagens straffescoring gjør at nå står med 20 mål i Premier League denne sesongen.