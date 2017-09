Ny stjerne med NFF-kritikk: – Forbundet kunne gjort mye mer for oss

– Jeg kan ikke sitte her og si at vi har alt vi trenger. Vi har egentlig ikke nok penger til å holde på. Men samtidig har vi det veldig mye bedre enn mange andre landslaget, men jeg synes ikke det er noen unnskyldning, sier Wolfsburg-profilen.

Hun tar imot NRK i kjølvannet av Ada Hegerbergs Norge-nei, og selv om hun ikke er enig i all kritikken hennes tidligere landslagskollega har rettet mot NFF, er hun tydelig på at mye burde bli bedre.

– Vi ønsker å bli satset mer på, fastslår 22-åringen.

– Må være direkte mot forbundet

OGSÅ KRITISK: Ada Hegerberg. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

NFF måtte tale massiv kritikk fra Hegerberg da sistnevnte forrige uke offentliggjorde at hun tar en landslagspause. Samtidig innrømmet landslagssjef Martin Sjögren at det var intern uro under sommerens EM. Nå melder også Graham Hansen seg på.

– Forbundet kunne gjort mye mer for oss. Samtidig må vi fortsette å jobbe videre, legger hun til.

Tyskland-proffen er klar på at landslagsspillerne må gjøre det beste ut av den situasjonen de er i, men hun legger ikke skjul på at hun synes NFF burde gjort mer for å hjelpe:

– Vi må pushe på og være direkte mot forbundet. Vi trenger mer midler, men samtidig må vi tørre å dra utenlands. Vi må tørre å lage hverdagen vår bedre der vi kan det, samtidig som vi vet at vi kunne fått mye mer hjelp.

NFF uenig i Graham Hansens forslag

Graham Hansen er fornøyd med egen situasjon i Wolfsburg. Der har hun perfekte treningsforhold og høyt nivå på trenerteam og lagvenninner. Derfor mener hun at NFF bør bruke penger på å subsidiere spillere som reiser ut av landet for å satse.

– Man må pushe folk til å komme seg ut og få internasjonal erfaring. Det er det vi som landslag trenger. At flere spillere er ute. Toppserien akkurat nå er ikke der vi kan finne det nivået vi trenger. Det er bare sånn det er, avslutter landslagsstjernen.

NFF-LEDER: Heidi Støre Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er flott at vi har ambisiøse spillere som ønsker å satse i de store ligaene, men jeg er usikker på om det er her skoen trykker mest akkurat nå. Som profesjonell spiller i utlandet får du en godt tilrettelagt hverdag for trening og utvikling. Da tror jeg heller vårt fokus i enda større grad bør være på klubber og spillere i våre hjemlige ligaer, svarer Heidi Støre, leder for toppfotball kvinner i NFF.

Støre presiserer at hun setter stor pris på Graham Hansens sterke engasjement.

– Samtidig har vi selvsagt forståelse for at spillerne alltid vil ønske bedre rammebetingelser. Økonomi er en av flere viktige faktorer for å skape sportslig utvikling. Samtidig må vi forholde oss til de økonomiske rammene vi har, og heller se på muligheter for å styrke den sportslige satsingen innenfor de midlene vi har til rådighet totalt sett, avslutter Støre.