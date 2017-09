Hegerberg slo tilbake etter NFF-krangel - herjet i serieåpningen

Den svært offentlige konflikten med Norges Fotballforbund (NFF) så absolutt ikke ut til å prege 22-åringen, som lot beina stå for snakkingen i serieåpningen mot Rodez. Da er Hegerberg som kjent vanskelig å ha med å gjøre.

Først scoret hun to mål på to minutter i starten av første omgang. Deretter la spisskollega Eugénie Le Sommer på til 3-0 etter en snau halvtime, før Hegerberg scoret sitt tredje for dagen rett før pause.

Med et kvarter igjen av kampen ble Kheira Hamraoui byttet inn, og bare minuttet senere satte hun inn 5-0 for vertene. Like etterpå sørget Le Sommer for seksmålsledelse med sin andre scoring.

Så var det Hegerbergs tur igjen. Kampens gigant og NFFs tapte stjerne satte sitt fjerde mål i oppgjørets sluttminutter. Det endte 7-0 til Lyon etter et Hegerberg-show det lukter svidd av.

– Det er her jeg blir bedre

Det er bare fem dager siden samme Hegerberg sendte ut en pressemelding der hun offentliggjorde at hun har sagt nei til landslaget. Samtidig kritiserte hun NFF for dårlig kvalitet i både forberedelses- gjennomførings- og evalueringsfasen. Samme kveld innrømmet landslagstrener Martin Sjögren overfor NRK at det var intern uro under sommerens EM.

TURBULENS: Hegerberg, her i et NRK-intervju i Lyon før helgen, har hatt en turbulent inngang til sesongen. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Det likte Hegerberg dårlig.

– Sånne ting forventer jeg at treneren tar med spillerne før det eventuelt slippes ut. Har det vært et problem i gruppa, skal det tas internt. Jeg tenker at det skal være et miljø der sånne ting skal kommuniseres direkte før det eventuelt kommer til mediene, sa Hegerberg til NRK før helgen, og erkjente at NFFs håndtering av saken har gjort henne enda tryggere på at avgjørelsen var riktig.

Nå er det definitivt klubblaget Lyon for alle penga.

– Det er her jeg er blitt bedre og kommer til å bli bedre, og det er det jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på i fremtiden. Det er det jeg er fullt innstilt på nå, forklarte Hegerberg.

Hat-trick i sesongens aller første omgang og fire mål totalt viser at hun mente alvor.

Turbulent oppladning

Stjernespissens oppladning til serieåpningen var altså av det mildt sagt turbulente slaget. Likevel følte hun seg klar til dyst da NRK møtte henne torsdag.

– Det har vært en tøff uke med tanke på at beslutningen er blitt offentliggjort. Nå er jeg veldig giret på å komme videre, sa hun, og la til:

– Vi har en fin sesong foran oss. Å videreutvikle meg her står sterkt i hodet mitt.