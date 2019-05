NRK-ekspert: – Landslaget er bedre uten Hegerberg

– Dere ville bli overrasket

Ole Gunnar Solskjær frykter ikke at de store navnene vil droppe Manchester United som alternativ om klubben ikke er i Mesterligaen.

– Dere ville bli overrasket over hvor mange agenter som henvender seg til oss for å fortelle at deres spillere ønsker å spille for Manchester United, sa han under en pressekonferanse fredag.