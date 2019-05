– Det er alltid tøft å ta ut en tropp. Det er en jobb som må gjøres, og vi har veldig mange gode fotballspillere i Norge. Det er alltid noen som er skuffet og noen som blir glade, sa Sjögren og kalte videre troppen «velbalansert», da han presenterte spillerne som skulle til VM.

– Det er ingen jokere i denne troppen. Det er spillere vi kjenner godt, sa han videre.

En av de som er skuffet i dag er Røa-spilleren Kristine Leine, som for alvor ble kjent da hun ble nektet fri fra sykepleierstudiene for å spille landskamper. 22-åringen ønsker ikke å la seg intervjue om VM-vrakingen, men sier følgende i en SMS.

– Har ikke så mye å kommentere akkurat nå. Veldig skuffet over at jeg ikke er med, men ønsker jentene veldig lykke til, skriver Leine.

– Føltes som et nederlag

Foran VM i sommer måtte 22-åringen velge mellom å bli sykepleier eller VM-spiller, og i et intervju med VG fortalte hun at hun at hadde valgt fotballen.

– Det føltes som et nederlag etter å ha brukt så mange år på utdannelsen. Jeg hadde bestemt meg for å klare og bli sykepleier, så det kom mange tårer, sa hun.

Nå blir det altså ingen VM-plass på fotballspilleren, til tross for satsingen på fotballen.

– Jeg synes jeg er i grei form om dagen. Men det som skjer, det skjer, sa hun da NRK spurte henne om VM-uttaket i pausen mellom LSK Kvinner og Røa 27. april.

Sjögren forteller at Leine var med i VM-diskusjonen ganske lenge.

– Nå valgte vi å ta ut tre stoppere, og da valgte vi Stine Hovland som nummer tre. Dessverre for Kristines del, kom hun ikke med denne gangen, sier han.

23 spillere sto på svenskens liste til sluttspillet i Frankrike torsdag. Åtte av dem spiller til daglig for LSK Kvinner.

KLARE FOR VM: Ingrid Hjelmseth, Ingrid Syrstad Engen, landslagssjef Martin Sjögren og Guro Reiten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette er VM-troppen:

Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Oda Marie Bogstad (Arna-Bjørnar), Maria Thorisdottir (Chelsea), Maren Mjelde (Chelsea), Stine Hovland (Sandviken), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Kristine Minde (Wolfsburg), Cecilie Redisch Kvamme (Sandviken), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Frida Leonhardsen Maanum (Linköping), Vilde Bøe Risa (Kopparbergs/Göteborg, Ingrid Syrstad Engen (LSK Kvinner), Therese Sessy Åsland (LSK Kvinner), Amalie Vevle Eikeland (Sandviken), Emilie Bosshard Haavi (LSK Kvinner), Guro Reiten (LSK Kvinner), Karina Sævik (Kolbotn), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Lisa-Marie Karlseng Utland (Rosengård), Emilie Nautnes (Arna-Bjørnar), Elise Thorsnes (LSK Kvinner).

Tøff gruppe for Norge

Fotball-VM for kvinner spilles mellom 7. juni og 7. juli.

Men ytterligere én privatlandskamp gjenstår før det skal kjempes om VM-medaljer i Frankrike. Sør-Afrika er motstander i det som blir generalprøven foran sluttspillet. Kampen spilles i Amiens 2. juni.

Seks dager senere VM-åpner det norske laget mot Nigeria i Reims. Vertsnasjonen Frankrike og Sør-Korea er motstander i de to siste gruppespillskampene.

Det betyr at Norge har havnet i det som ser ut til å være en svært tøff gruppe. Frankrike må finne seg i å bære favorittstempelet, mens Sør-Korea ligger to plasser bak Norge på FIFA-rankingen.

Nigeria vant på sin side det afrikanske mesterskapet i fjor.

– Jeg tenker at vi tar gruppespillet først, men så er det langt frem til en medalje, sier NRKs fotballkommentator, Christian Nilssen.

– Det har skjedd så mye i løpet av kort tid. De siste 10 årene har det vært en akselerasjon i nivået hos de største nasjonene, påpeker han.

NRK sender fotball-VM i sommer sammen med TV 2.