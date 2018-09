Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er helt rått. Jeg klarer nesten ikke å prate for jeg er så glad, sier målscorer Isabell Herlovsen til NRK, mens hun tørker tårer.

For Norge kunne gruppefinalen mot Nederland være vinn eller forsvinn med tanke på VM neste sommer. Og kvinnelandslaget gikk svært offensivt ut mot de regjerende europamestrene, som ikke hadde sluppet inn et eneste mål i kvalifiseringen.

JUBEL: De norske fotballkvinnene slapp følelsene løs da Isabell Herlovsen satte inn 2–0 etter bare seks minutter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Og etter knappe seks minutter stod det imponerende 2–0 til Norge.

– En pangstart! Jækli bra, slår kaptein Maren Mjelde fast.

– Det kan ikke gjøres bedre. En fantastisk start, konkluderte NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

– Det har vært tøft

Nederland reduserte før omgangen var over, men etter en usedvanlig nervepirrende avslutning på kampen, kunne de norske kvinnene slippe jubelen, og tårene, løs. De er klare for VM i Frankrike til sommeren. Norges åttende strake VM-sluttspill.

– Det er så deilig. Vi har jobbet så hardt, og det vært tøft. Det betyr enormt mye. Mange har stilt spørsmål ved statusen på norsk fotball, men vi beviser at vi er klare for nok et VM, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

VM-klare land Ekspandér faktaboks * Kvalifiserte lag, Europa: Frankrike (vertsland), England, Skottland, Norge, Sverige, Tyskland, Italia, Spania. * Asia: Australia, Kina, Japan, Sør-Korea, Thailand. * Sør-Amerika: Brasil, Chile. * Klar for interkontinentalt omspill: Argentina. * Øvrige lag ennå ikke klare. * 24 nasjoner (9 fra Europa, 5 fra Asia, 3 fra Nord- og Mellom-Amerika og Karibia (Concacaf), 3 fra Afrika, 2 fra Sør-Amerika, 1 fra Oseania, pluss vinneren av interkontinentalt omspill mellom Sør-Amerika og Concacaf). * Åpningskampen (og flere andre kamper) spilles på Parc des Princes i Paris, semifinalene og finalen på Parc Olympique Lyonnais i Décines utenfor Lyon. * Øvrige spillesteder: Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Reims, Rennes, Valenciennes. Kilde: NTB

Norge har vært under press etter at de røk ut av EM i fjor sommer uten å vinne en kamp. Etter det trakk stjernespiss Ada Hegerberg seg fra landslaget, og det ulmet under overflaten.

«Sterkere sammen» stod det bak på treningsjakkene til de norske kvinnene.

– Den gjengen her, altså. Det er helt syk innsats i dag, sier Herlovsen.

– Det var litt ekstra denne gangen, for nivået i Europa blir høyere og høyere og det er vanskeligere å komme seg til mesterskap. Vi var i gruppe med de regjerende europamesterne, så jeg vil si det er en stor bragd å ta seg direkte til VM. Det sier noe om det laget vi er i ferd med å bygge her, mener keeperveteran Ingrid Hjelmseth.

– Er dette den største prestasjonen til kvinnelandslaget, i hvert fall på lang tid?

– Det er en stund siden sist vi presterte under sånn press, så det vil jeg absolutt påstå.

VM-KLARE: Norge vant gruppe 3 med seieren over Nederland i den siste kampen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Scoret på første skudd

Kampen på Vålerengas hjemmebane i Oslo var under fem minutter gammel da et hjørnespark havnet hos Maren Mjelde. Hun slo på tvers og i beina til Ingrid Syrstad Engen. I bare sin sjuende landskamp satte hun inn ledelsen.

Ingrid Syrstad Engen scorer for Norge etter drøye fire minutter. Du trenger javascript for å se video. Ingrid Syrstad Engen scorer for Norge etter drøye fire minutter.

Gjestene rakk så vidt å ta avspark før Lisa-Marie Utland spilte langt mot Isabell Herlovsen. Hun lurte av forsvaret, og fra langt hold plasserte hun ballen helt inne ved stolperota.

– Scoringen betydde mye for selvtilliten min, etter alle sjansene jeg hadde mot Slovakia i forrige kamp, men jeg hadde vært happy uansett hvem som scoret i dag, så lenge vi vant, sier Herlovsen.

Vålerenga Isabell Herlovsen øker til 2–0 på sin egen hjemmebane. Du trenger javascript for å se video. Vålerenga Isabell Herlovsen øker til 2–0 på sin egen hjemmebane.

Slapp EM-vinnerne til

Men det skulle bli svært spennende.

Nederland, som kunne sikre VM-plassen med uavgjort, kjempet seg mer med i kampen utover i omgangen. Etter 31 minutter kom reduseringen da storscorer Vivianne Miedema utnyttet en noe uoppmerksom Mjelde, før hun rundet keeper Hjelmseth og dyttet ballen i nettet.

Nederlands Vivianne Miedema reduserer 31 minutter ut i kampen. Du trenger javascript for å se video. Nederlands Vivianne Miedema reduserer 31 minutter ut i kampen.

– Det er dårlig forflytning av meg, jeg skal komme bedre frem der, innrømmer Mjelde etter den fartsfylte og sjanserike førsteomgangen.

– Heroisk innsats

Nederland beholdt styringen da lagene kom tilbake på banen etter hvilen, og Norge måtte kjempe med nebb og klør for å holde på ledelsen. Over 5000 tilskuere holdt pusten da Caroline Graham Hansen kom til en god skuddmulighet med 10 minutter igjen. Dessverre for Norge ble den blokkert, og i stedet fortsatte gjestene presset.

Men scoringen kom aldri, og Norge er klare for VM – mens Nederland må ut i playoff.

– Vi kan vel ikke si at vi hadde kontroll, men vi klarte det. Jeg var nervøs på slutten, sier Sjögren og gliser.

– Vi visste at vi måtte kjempe for det, men vi gjør en heroisk innsats og får en fantastisk start. Det gjør at vi kan roe litt ned. Det var tøft i andre omgang der, men vi var enige før kampen om at vi skulle ofte eget liv og helse for å unngå baklengs, og får å få ballen i nettet. Det synes jeg vi klarer bra, sier Hjelmseth og smiler.