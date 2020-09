Northug var ikke ruset da han ble stoppet av politiet

Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag formiddag.

Dermed frafaller siktelsen som gjelder for kjøring i ruspåvirket tilstand. Den foreløpige siktelsen for oppbevaring av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand, oppretholdes.

Petter Northug (34) ble tatt i en fartskontroll på E6 i Ullensaker kommune torsdag 13. august.

Den tidligere langrennsstjernen ble målt til 168 km/t i en 110-sone. Han var da på vei hjem etter å ha vært instruktør for barn og unge på Trysil Sommerskiskole.

På en pressekonferanse 21. august innrømmet Northug å ha kjørt godt over 200 km/t i en 80-sone – samtidig som han filmet det med mobiltelefonen.

Følte seg ikke ruspåvirket

Politiet bekreftet at patruljen på stedet mistenkte at Northug var ruspåvirket da han råkjørte.

Northug har sagt at han inntok både alkohol og kokain natt til onsdag 12. august, men han nekter for å ha brukt rusmidler etter dette.

På pressekonferansen sa Northug gjentatte ganger at han ikke følte seg ruspåvirket da han kjørte opp til Trysil 12. august, eller hjem fra Trysil 13. august.

Northug bekreftet også at politiet tok en spyttprøve på stedet, og deretter måtte han avlegge både urin- og blodprøve.

Politiet og Northugs advokat Halvard Helle uttalte tidlig at Northug ville avhøres i «nær fremtid», men senere ble det klart at partene ville avvente resultatet fra blodprøven.

Blodprøven er blitt undersøkt ved Oslo universitetssykehus, og nå foreligger altså resultatet.

Fant kokain hjemme hos Northug

Dagen etter pågripelsen opplyste Northug i sosiale medier at han var blitt stoppet i en fartskontroll, og at politiet hadde funnet kokain hjemme i leiligheten hans.

«Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort,» skrev 34-åringen da saken ble kjent.

På pressekonferansen for snart to uker siden opplyste Northug at politiet fant ti gram kokain, og 34-åringen forklarte at det var til eget bruk.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing, og det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for folk rundt meg. Nå er konsekvensene at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug på pressekonferansen.

Risikerer fengsel

Jurister NRK har snakket med, mener Northug må forberede seg på fengselsstraff og soning.

I tillegg til forholdene Northug nå er siktet for, er han tidligere dømt for promillekjøring. Dette kan virke straffeskjerpende.

Samtidig kan andre forhold, som en eventuell uforbeholden tilståelse, gi Northug strafferabatt, påpekte lagdommer Rune Bård Hansen overfor NRK.

– Du får mest rabatt hvis du tilstår forhold som politiet ellers ikke ville funnet ut av. Hvis politiet allerede har funnet bevis for det gjennom sin etterforskning, så stiller det seg annerledes, sa Hansen.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Døra vår er åpen

Nyheten om Northugs råkjøring har vakt sterke reaksjoner. Sykkellaget Uno-X avsluttet umiddelbart sin utstyrsavtale med Northug, og flere andre partnere vurderer sitt videre samarbeid med 34-åringen.

Samtidig har blant andre Anders Aukland varslet at det er uaktuelt å bryte utstyrsavtalen.

I langrennsmiljøet ble mange svært overrasket over omfanget da Northug fortalte om sitt dobbeltliv etter endt skikarriere.

Emil Iversen, som har vært blant Northugs nærmeste venner og lagkamerater, var sterkt preget etter å ha hørt detaljene fra Northugs pressekonferanse.

– Jeg skal ikke uttale meg om hva som er lurt at Petter skal gjøre. Det får han finne ut selv. Men døra vår er åpen. Han har vært en kanonviktig brikke for meg i min karriere og vist vei. Så døra er åpen ... Alle i Skiforbundet er glad i Petter, sa Iversen.