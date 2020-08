Torsdag ble den tidligere skistjernen Petter Northug fratatt førerkortet etter å ha kjørt i 168 km/t i en 110-sone på E6 ved Ullensaker.

I tillegg til å ha kjørt i høy fart mistenkes Northug for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Etter en ransaking i hjemmet hans ble det narkotiske stoffet kokain funnet.

For å ransake noens hjem må det være skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold, sier tingrettsdommer for Oslo tingrett, Ina Strømstad.

– Det som jeg vil tro har vært grunnlaget for ransaking i boligen er at han har kjørt i ruspåvirkning, sier hun, og legger til at politiet ikke ransaker boliger med mindre det er stor sannsynlighet for å finne noe.

Fredag kveld sa også politiadvokat Silje Bergsholm at observasjoner og undersøkelser førte til at politiet ransakte boligen.

RÅKJØRTE: Petter Northug ble torsdag stoppet av politiet etter å ha råkjørt på E6. Bilen han kjørte med ble tauet inn. Bilen er en Jaguar F-TYPE med 575 HK og har en toppfart på 322 km/t. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Må mest sannsynlig sone i fengsel

Hvis man kjører over fartsgrensen, kan man risikere å få en saftig bot. På Riksadvokatens hjemmesider står det hva du kan risikere å måtte betale hvis du kjører for fort i en gitt fartsgrense.

Når farten går over 159 km/t i 110-sonen er det ikke forelegg som lenger gjelder. Da kan du risikere å få betinget eller ubetinget fengsel som straff, ifølge tingrettsdommer Strømstad.

– Grensen mellom ubetinget og betinget fengsel ligger på cirka 50 kilometer over fartsgrensen. Det vil si at har man kjørt fortere enn 160 kilometer i timen så ligger man akkurat på den grensen, sier hun.

Politiadvokat Silje Bergsholm sa til NRK lørdag at farten til Northug er nok for at han må sone i fengsel.

– Jeg kan si at et utgangspunkt er en kortere ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokat Silje Bergsholm.

LA OPP I 2018: En rørt Petter Northug fortalte at han la opp som langrennsutøver i 2018. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kan risikere strengere straff

Hvis han i tillegg skal dømmes for en ruspåvirket kjøring, så skal det utmåles en straff for det, sier Strømstad.

Hun sier det er helt avhengig av graden av rus, med tanke på hvilken straff han får.

– I tillegg er det skjerpende at han tidligere er dømt for promillekjøring. Da får han normalt en strengere straff om han ikke tidligere er dømt for det.

– Samlet sett risikerer han ubetinget fengsel, sier Strømstad.

DØMT FØR: Ina Strømstad, tingrettsdommer for Oslo tingrett, sier at Petter Northug risikerer strengere straff hvis han var ruspåvirket, og siden han har blitt dømt før. Foto: Siv Sandvik / NRK

Nå etterforskes saken videre, sier politiadvokat Bergsholm.

– Saken etterforskes som alle andre straffesaker, blant annet ved at det vil bli tatt et avhør av siktede hvis han er villig til å forklare seg. Vi venter også på analysen av blodprøven, og det vil selvfølgelig bli relevant for den videre etterforskningen, sier hun.

Om Northug skal sone med fotlenke, slik han gjorde sist, er det kriminalomsorgen som bestemmer. Men først må han bli dømt for forholdet.

NRK har vært i kontakt med Petter Northugs advokat, Halvard Hjelle. Han ønsker ikke å kommentere saken, men viser til hva Northug publiserte på Instagram fredag kveld:

«Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort,» er noe av det som står i Instagram-posten.