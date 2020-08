– Jeg har invitert dere hit for å fortelle noe som sitter veldig langt inne å innrømme, og som er vanskelig. Derfor har jeg skrevet ned det jeg skal si.

Slik innledet Petter Northug fredagens pressekonferanse, noen minutter over klokka 12.

Så kom innrømmelsen:

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing, og det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for folk rundt meg. Nå er konsekvensene det at det har blitt svært alvorlig og omfattende.

ALVORSTYNGET: Det var en tydelig preget Petter Northug som innrømmet narkotikaavhengighet på fredagens pressekonferanse. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Jeg har sviktet igjen, og vil si unnskyld til alle det angår, spesielt familie, venner og samarbeidspartnere. Rusproblemet har oppstått gradvis etter at jeg la opp som toppidrettsutøver i 2018. Jeg har gjort mye jeg har skammet meg over i jakten på spenning og intense opplevelser. Nå har det gått over styr og jeg trenger hjelp, erkjenner Northug.

– Levde et annet liv på siden

Innrømmelsen er tvunget fram av at Northug forrige torsdag ble stoppet av politiet, etter å ha blitt målt til 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 mellom Dal og Mogreina.

Samme dag beslagla politiet kokain hjemme hos Northug På pressekonferansen utdyper han hvor alvorlig problemet er:

– Hvor omfattende er rusmisbruket?

– Det har vært brukt kokain og dop under periodevis hard festing. Den hardeste perioden var kanskje i fjor sommer. Så var det en litt roligere periode på vinteren. Så trappet jeg litt opp i vår og i sommer igjen.

– Har du et stort rusproblem?

– Jeg føler at jeg har et problem, når jeg føler suget etter det når jeg drikker alkohol.

– Når prøvde du kokain for første gang?

– Vinteren i fjor. Tror første gang var i januar.

– Er det noen rundt deg som har konfrontert deg med rusproblemer?

– Det har vært bekymringer, men jeg har nok fornekta det og levdt et annet liv på siden enn det de har trodd. Men de har hatt mistanke, svarer Northug på spørsmål fra NRK.

– Hvem har hatt mistanke?

– Jeg vil ikke gå inn på det, men det er folk i min nærmeste krets.

MØTTE FORBEREDT: Petter Northug hadde skrevet ned det han ville dele med pressen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Følte seg ikke ruspåvirket

Northug er nå siktet for tre lovbrudd: ruspåvirket kjøring, fartsovertredelse og oppbevaring av narkotika. Det bekreftet politiadvokat Silje Bergsholm i Øst politidistrikt mandag.

– Utgangspunktet er at det ble fattet mistanke om ruspåvirket kjøring etter undersøkelser og observasjoner av patruljen på stedet. Det var en vanlig UP-kontroll, der en bil fra Utrykningspolitiet ble oppmerksom på ham. Han er siktet for å ha kjørt 168 kilometer i timen, forklarte politiadvokaten.

På pressekonferansen avviser imidlertid Northug at han var ruspåvirket da han ble stoppet.

– Jeg følte meg ikke påvirket da jeg kjørte til eller fra Trysil, sier han.

På direkte spørmål fra VG om han tok noe stoff i forbindelse med turen, der han var instruktør på en barneskiskole, svarer han et tydelig nei.

Bekrefter at politiet fant 10 gram kokain

34-åringen sier at han likevel er forberedt på ubetinget fengsel. han bekrefter nemlig at politiet fant rundt ti gram kokain hjemme hos ham.

Han sier imidlertid at alt var til eget bruk, og avviser at han har videredistribuert det ulovlige stoffet. Han bekrefter likevekl overfor NRK at han har delt stoff med andre.

Han forteller at han fikk tilgang på stoffet via «miljøet han har vanket i».

– Er det noen du må bryte kontakten med?

– Jeg må hvert fall endre litt livsstil og gjøre forandringer, og være med andre folk enn jeg har vært. Og ta de grepene, og det må jeg gjøre med en gang.

– Hvordan kom du til det miljøet?

– Litt gjennom at man har søkt dit selv. Det er vel den enkleste forklaringen.

– Du skylder ikke på andre?

– Nei.

På spørsmål fra NRK bekrefter han at han nå ser det positive i at han ble tatt:

– Ja, for meg var det en viktig vekker, sier han.

– Har ikke vært et godt forbilde

Petter Northug understreker at det viktigste for ham nå er å få hjelp til å komme seg ut av

– Jeg har ikke taklet overgangen fra jeg la opp. Man skulle gjerne ha gjort ting annerledes, men det blir vanskelig å tenke på det nå, sier han.

– Du har vært et stort forbilde. Hva vil du si til de nå?

– Jeg vil beklage hendelsen. Det var idiotisk. Jeg har ikke vært et godt forbilde siden jeg la opp.

– Jeg forventer ingen sympati, men for meg er det viktig å legge meg flat og fortelle min historie, og så får det være opp til hver enkelt, sier Northug.