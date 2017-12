Sammen med broren Even og Lars Ove Aunli stilte Petter Northug på Strindheims førstelag i kretsmesterskapet for Sør-Trøndelag

Etter målgang ble 31-åringen spurt av speakeren på stadion hvordan rennet hadde vært:

– Det var fint. Fine forhold og artig å være med.

– Og formen, hvordan er den?

– Den er dårlig.

– Stigende?

– Jeg håper det.

Slått av Klæbo

Northug gikk andre etappe for et Strindheim-lag som endte på andreplass bak Byåsen og Johannes Høsflot Klæbo. Han imponerte med blant annet å ta inn et halvt minutt på kombinertløperen Magnus Moan. Northug hadde nest raskeste etappetid med 23,48. Klæbo var best med 23 minutter.

– Jeg syns det var helt greit. Han fikk en fin gjennomkjøring. De første seks kilometrene gikk han rolig i en gruppe og koste seg greit. De siste tre-fire kilometrene dunket han til. Den repsonsen og det jeg så der var betryggende. Han så veldig pigg ut da han dro til, sier trener Stig Rune Kveen til NRK.

– Så dette ut som tilnærmet OL-form?

– Ikke akkurat nå, men vi har fortsatt litt tid på å spisse den.

FAR OG SØNN: John og Petter Northug på skistadion i Granåsen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Strindheimstafetten var Northugs første skirenn siden verdenscuphelgen i Lillehammer i starten av desember. Etter vrakingen til Tour de Ski-troppen, bestemte han seg for å gå på hjemmebane i Granåsen i nyttårsaften.

– Planene fremover nå får vi komme tilbake til. Vi skal ha en liten prat etter dette rennet om veien videre. Men vi har et mål om å legge ut løp som kan være bra for å få Petter til OL, og ikke minst for å gå fort i OL, sier Kveen.

– Hvordan vurderer du OL-sjansene nå?

– Det kan virke håpløst per i dag, men det handler om å gå fort på ski så er det mulig.

– Hvordan er motivasjonen til Northug for tiden?

– Det sier seg selv at den har vært litt laber da han ikke fikk gå Tour de Ski, men han gikk skirenn i dag og føler seg bra.

Til Piteå?

Landslagssjef Vidar Løfshus har anbefalt Northug å gå skandinavisk cup i Piteå fra 5. til 7. januar. Kveen har tidligere uttrykt seg tvilsom til en slik tur til Sverige.

– Det har vært snakk om Piteå, men det innebærer to dagers reise. Vi får se, sier Northug-pappa John tli NRK.

– Hvordan er det med motivasjonen hans for tiden?

– Han ønsket seg til Tour de Ski, og så på det som en ideell oppladningen til et eventuelt OL. Det har vært suksessfaktoren tidligere. Men han så bra ut i dag, og er fortsatt glad i å gå på ski, sier John Northug.

– Nå har vi fokus på Tour de Ski, vi som er her. Arild Monsen (sprinttrener) er i Trondheim for å se på Northug og for å snakke med ham og Stig Rune etter rennet, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til NRK etter nok en middels norsk dag i Tour de Ski.

– Jeg angrer ikke. Jeg tok ut et lag for ti dager siden, sier han til NTB om Northug-vrakingen.