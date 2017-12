Northug påmeldt til Strindheimstafetten

– Flere sterke navn er klare, men de største er Petter Northug som stiller for Strindheim IL og Johannes Høsflot Klæbo som stiller for Byåsen IL, opplyser arrangørklubben på sine nettsider.

Det betyr at Northug skal i aksjon, selv om han har vært tydelig på at han aller helst ville konkurrert i Tour de Ski for å komme i OL-form, skriver Adresseavisen.

Andre navn på startlista til den tradisjonsrike Strindheimstafetten er Magnus Hovdal Moan og Fredrik Riseth. De går for Byåsens førstelag. På Hommelviks førstelag går Jan Thomas Jenssen.

Petter Northug står på startlisten som ankermann for Strindheims førstelag. På laget går også yngstebror Even Northug og Lars Ove Aunli.

– Må bruke mulighetene han har

Northug er som kjent ikke tatt ut til Tour de Ski, og har få muligheter igjen til å vise form før siste OL-uttak 23. januar.

USIKKERT: Det er ennå ikke sikkert om Petter Northug blir å se i OL i Pyoengchang i februar. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Lørdag sa landslagssjef Vidar Løfshus til NRK at Northug må bruke de mulighetene han har fremover til å komme seg til OL.

– Han går jo veldig lite skirenn, så det er vanskelig å måle når han ikke stiller opp. Jeg håper han kanskje går nyttårsstafetten med Strindheim i Granåsen i morra så får vi kanskje en pekepinn, sa Løfshus.

– Ikke i det slaget han kunne vært

Flere, blant dem NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland, har uttalt at han er skeptisk til hele prosessen rundt at Northug ikke er tatt ut til Tour de Ski. Aukland tror det hele kan ende med at Northug ikke blir å se i Pyeongchang.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg tror ikke Petter kommer til å være i det slaget han kunne vært dersom han hadde gått verdenscuprenn og vært i høyden, sa Aukland fredag.

Det er foreløpig usikkert om trønderen kommer til å gå skandinavisk cup i Piteå neste helg, noe langrennsledelsen har anbefalt. Der går det en klassisk sprint som vurderes som uttaksrenn til OL.

Deretter gjenstår bare NM på ski på Gåsbu i Hamar 11. – 14. januar, og verdenscup i Planica helgen etter, før det endelige OL-uttaket.