Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var jaggu såvidt at jeg ikke måtte bytte både ski og staver nedi den siste svingen, sier han til NRK.

Martin Johnsrud Sundby nådde ikke opp mot Dario Cologna på 15 kilometer klassisk, men tok 3.-plassen i Tour de Ski søndag.

– Det er et bra løp og heldigvis mye bedre enn det jeg har gjort før jul. Så det er jeg fornøyd med. Men det spruter ikke av meg i dag. Jeg taper i hvert fall ikke mer i sammendraget.

Det er Sundby fornøyd med, til tross for «nesten-fallet».

Ustjugov tapte mye tid

Cologna viste god gammel langrennsform på hjemmebane og slo så vidt Aleksej Poltoranin med 0,6 sekund.

Ned til Sundby skilte det 13,1 sekunder. Sundby tapte noen imidlertid sekunder da han holdt på å falle i den siste svingen før mål.

– Jeg tapte fem sekunder på den manøveren og så la jeg igjen noen sekunder oppi noen svinger. Men Poltoranin gikk veldig fort mot slutten, sier han.

Det ble altså ingen seier for Norges sammenlagthåp, men han kunne glede seg over at tittelforsvarer Sergej Ustjugov tapte mye tid på den klassiske 15-kilometeren.

Pallplassen var også en oppmuntring etter lørdagens sprint, der Sundby ikke gikk videre etter prologen.

Russeren, som var råsterk og tok en klar sprintseier lørdag, var i mål hele 37,1 sekunder bak Cologna søndag.

Reduserte forspranget

Dermed spiste Sundby innpå 24 sekunder og er godt under minuttet bak Ustjugov i sammendraget. Russerens forsprang til Sundby er nå redusert til 39 sekunder.

Det er kun 1,6 sekunder mellom Ustjugov og Cologna i teten.

Landslagstrener Tor Arne Hetland mener Sundby så pigg ut søndag.

– Det var en fin opptur for Martin. Han så pigg ut. Det var et bra løp av Martin.

Hans Christer Holund tok sjetteplassen søndag. Han var 21,2 sekunder bak vinnertiden. Deretter fulgte Didrik Tønseth som nummer ni.

– Jeg slet litt med festet i dag. Jeg bomma litt med at jeg ikke gikk mer utenfor sporet, sier Holund til NRK.

– Alt i alt er jeg fornøyd med en 6.-plass, kommenterer han.