Northug med frekt høydestikk til landslaget

Northug er kjent for å ha kjørt et strengt høyderegime i alle sine suksessår. Han har lest forskning om høydetrening, og han har for eksempel utvekslet erfaringer med en annen gullgrossist og høydetreningsentusiast, nemlig Ole Einar Bjørndalen.

Stikket

Og mens for eksempel Norges beste distanseløpere har bestemt at de dropper et høyderegime i år, hyller altså Northug metoden for å ta gull i langrenn.

– Jeg takker høyderegimet jeg har kjørt for alle de gullene jeg har tatt i mesterskap. For meg har det fungert eksepsjonelt bra. Det har vært en gavepakke å løse høyden og få den effekten, sier Northug innledningsvis til NRK.

– Men det blir kanskje feil av meg å si dette når jeg har fire internasjonale femmilstitler... Og de har null... sier 32-åringen og gliser i kjent Northug-stil – hvor han viser til gullene fra VM Liberec (2009), Vancouver-OL (2010), Holmenkollen (2011) og Falun (2015).

Lest denne? Åpenhjertig Northug innrømmer tunge tanker under sommersmellen

– Har også bommet

Petter Northug (ryggen til) og Vidar Løfshus, her fra minitouren i Canada i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vidar Løfshus kan gå med på at Northugs utspill kan regnes som et lite stikk i høydetreningsdebatten, og landslagssjefen gir eleven rett i at han vet det aller meste om høyde og formtopping.

– Men så har jo han også bommet kraftig de siste årene. Derfor må også han komme seg på sporet igjen, sier Løfshus.

Les også: Emil Iversen blåser i gamle legender

NRK-ekspert kritisk

Det var i midten av august at Løfshus kunne fortelle at menn allround dropper systematisk høydetrening denne sesongen.

Grunnen var blant annet at forberedelser i lavlandet før OL i Pyeongchang «fungerte svært godt for de aller fleste».

NRK-ekspert Fredrik Aukland har uansett vært kritisk til årets opplegg og pekte på at høydetrening har vært en av de største suksessfaktorene til norsk langrenn siden 80-tallet.

– Må trives

Som en del av sesongoppkjøringen deltok Petter Northug under Holmenkollen skishow i juni. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Northug påpeker i dette intervjuet at det er individuelle forskjeller når det kommer til høydetrening og sier «at det som kanskje ikke er riktig for én, kan være det for nestemann».

– Men for flertallet er det riktig. Selv om man må ta individuelle hensyn. Trives du ikke med å være der, så skal du ikke dra. Du skal trives med å trene også. Ellers går det utover arbeidet ditt. Du skal ha det artig på de samlingene. Har du ikke det, så er det ikke vits, understreker han.

Lest denne? Her bryter Weng skiforbundets markedsregler

– Kjedelig

Han har overfor NRK gjort det klart at han ikke kommer til å være i ordentlig slag før etter nyttår. Litt av grunnen til akkurat dét handler om at han selv ikke har fått kjørt et skikkelig høyderegime så langt.

På grunn av en treningssmell i sommer har mye av sesongplanen blitt «skjøvet på». Blant annet gikk den siste høydesamlingen i Livigno nå nylig uten ham.

For Northugs del kommer høydedøgnene for første gang i Val Senales i oktober.

– Jeg synes det er kjedelig å ikke få kjøre høyde som jeg skal. Etter planen skulle jeg kommet ned fra høyden cirka nå. Og så reist i oktober igjen. Da er det lettere å gå skirenn tidlig i sesongen. Jeg utsetter ting slik det er nå, innrømmer han.

– Nå blir oktobersamlingen som september-samlingen min. Jeg må prøve å tenke langsiktig her. Jeg må tenke februar. Det er da det gjelder. Og viser jeg form i forkant av det, så vet jeg at jeg får gå, sier skistjernen.