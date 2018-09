Her bryter Weng skiforbundets markedsregler

I april var det ikke engang et spørsmål om Weng og Petter Northug skulle få lov til å fortsette sponsoratet med Red Bull. Det gikk ikke. Grunnen var at Norges Skiforbund allerede var tilknyttet tre andre drikkemerkevarer og dermed var denne bransjekategorien opptatt.

Men etter at utøvere og Norges Skiforbund hadde en gjennomgang de såkalte kategoriene, ble de i fellesskap enige om at energidrikke regnes som en underkategori.

Det gjorde at VG den 24. august skrev at veien lå åpen for at de to skistjernene kunne fortsette samarbeidet med energidrikkselskapet.

Men ikke uten nye begrensninger.

Kun i privat setting

«Energidrikke kan av de nye reglene kun markedsføres i ren privat setting, noe som regnes som settinger som helt tydelig ikke har tilknytning til Norges Skiforbunds aktiviteter», opplyser langrennssjef Espen Bjervig i en kommentar.

– Dette gjelder konkurranser, pressesonen under renn, samlinger, treninger og mediemøter. Settinger der man representerer skiforbundet er alltid offisielle settinger, fortsetter han – og påpeker at det er sunn fornuft og dialog mellom utøver og forbund som gjelder.

Men allerede dagen etter at Skiforbundet åpnet for dette, så brøt Weng reglene. I en Instagram-post (bilde innfelt) fra 25. august er 27-åringen avbildet i en treningsjakke prydet av en svær Red Bull-logo.

Vil ikke kommentere

Langrennssjef Bjervig har gjennom flere dager konsekvent nektet å kommentere enkeltutøvere og eventuelle regelbrudd. Han sier «at avvik fra våre felles markedsregler er en sak mellom forbund og utøver».

Men etter det NRK forstår handler bruddet om at Weng poserer på et treningsbilde og samtidig har på seg en hjelm med SpareBank1-logo. Bankselskapet er hovedsponsor for Norges Skiforbund langrenn og dermed regnes bildet som en offisiell setting.

Weng, som innen kort tid reiser hjem fra høydesamling i Livigno, har ikke besvart NRKs henvendelser.

Hennes far og manager opp gjennom årene, Ole Morten Weng, sier det nå er datteren som har kommunikasjonen med energidrikkselskapet, og har ingen ytterligere kommentar enn det.

NRK har også gjennom medieansvarlig langrenn, Gro Eide, forsøkt å få Weng i tale uten å lykkes.