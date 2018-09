Åpenhjertig Northug innrømmer tunge tanker under sommersmellen 

Men aller først er han nødt til å svare på hvordan følelsen er før sesongen der han skal slå tilbake etter to blytunge år.

– Det er som å gå på første date, være nyforelsket og jomfru. Du vet ikke hva du møter og du vet ikke hva du skal gjøre, sier Northug til NRK – og gliser godt i sofaen inne i Obs Bygg-butikken på Oslos østkant.

Ble skeptisk selv

GODT HUMØR: Petter Northug, her fra en Obs Bygg-butikk på Oslos østkant, hvor han kunne fortelle at han fått en ny sponsoravtale. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Han har høstet skryt av trenerne for jobben han har gjort gjennom våren og frem til juli måned. Men så gikk det ordentlig galt for skistjernen.

Northug reiste til Spania og trente. Da han kom hjem følte han seg energiløs. Han responderte ikke på treningen. Det ble tatt blodprøver og han var nødt til å ta det helt med ro.

Northug meldte i tur og orden forfall til rulleski-konkurransene på Blinkfestivalen, landslagssamlingen i Steinkjer like etterpå og i midten av august gikk også Toppidrettsveka uten ham.

Bekymringene økte blant dem som jobber i og rundt langrennssporten.

– Jeg skjønner at folk er skeptiske. Du blir jo skeptisk selv også. Når du går på en treukerssmell og man ikke har svar. Du får ikke svar på prøver heller. Du går fra å føle deg sterk og at du har gjort ting riktig, alt etter boken, som en toppidrettsutøver, til den følelsen. Da kommer tankene om hvorfor det er sånn, sier Northug åpenhjertig i innledningen.

I GODT DRIV: Petter Northug, her under landslagets samling på Sognefjellet i månedsskiftet mai/juni. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Er kroppen kjørt?

I denne tunge perioden, den 11. august, fortalte han i Trønder-Avisa litt om hvordan følelsen var i perioden hvor han stort sett ikke fikk trent. Han virket ikke stresset da, men erkjenner nå at det ikke var helt slik, og at tankene ikke var spesielt positive.

– Er det fordi kroppen er kjørt etter mange års trening? Jeg fikk ikke noen svar. Heldigvis tok det ikke like lang tid som forrige vinter, sier Northug.

Han sier han er glad for å være tilbake i full trening og at samlingen sprintlandslaget gjennomførte i svenske Torsby gjorde veldig godt. Northug er snar med å påpeke at han har langt igjen formmessig.

«Den er dårlig», slår han fast – og legger til at han faktisk blir positiv til sinns av situasjonen. Grunnen til dét, sier han, er at han har levert dårlige vintre før etter å ha vært i praktslag med varmegrader i luften, rulleski og asfalt under beina.

– Og jeg har et treningsgrunnlag som gjør at jeg vet jeg kan komme fort i form. Det er jeg glad for. Inn mot sesongstart tror jeg pilene bare vil peke oppover.

«Kjære Vidar...»

NYE MULIGHETER: Petter Northug hadde sin helt egne presseseanse på et hotell i Holmenkollen da han igjen ble presentert som en helårs landslagsutøver. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Så venter et tema som ganske mange i Langrenns-Norge er opptatt av: Form, uttak og prestasjoner tidlig i sesong.

Det er ikke lett å slå seg inn i den norske verdenscuptroppen. Vidar Løfshus har allerede uttrykt bekymring for enkelte utøvere - Northug inkludert. Blant annet sa landslagssjefen til VG at 32-åringen måtte levere under langrennsåpningen på Beitostølen i midten av november.

«Leverer» en utøver, så er billetten til Kuusamo, Finland og verdenscupåpning helgen etter trolig i boks. I år er det sprint og 15 kilometer klassisk på programmet.

Få har glemt rabalderet fra i fjor. Northug og skiforbundet kranglet i mediene, de tradisjonelle så vel som de sosiale, nettopp på grunn av denne situasjonen. Men denne gangen velger Northug en avvæpnende tone overfor Løfshus.

– Jeg sendte et brev: «Kjære Vidar. Jeg kommer ikke til å levere på Beitostølen. Hilsen Petter». Han har ikke svart på det, sier Northug – og ler godt igjen, før han blir litt mer alvorlig.

– Nei da. Jeg kommer til å is i magen om det ikke går på skinner med meg før jul. Det er etter jul jeg ønsker å gå fort på ski. Men konkurransene som er før jul må jeg bruke som gjennomkjøringer og god trening for å komme i form.

Vet like lite som ekspertene

MOTIVASJONEN SNART TILBAKE: Petter Northug takker Granåsen-publikummet for støtten under Trondheim skishow i april. Motivasjonen for en landslagsretur nærmet seg etter positive svar i mars og april. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Så Petter Northug står på startstreken i Kuusamo?

– Forhåpentligvis. Men er jeg ikke der, så er det ikke krise. Det blir nesten umulig for meg å gå meg inn på 15 kilometer-laget hvis jeg ikke overbeviser på Beitostølen og viser god distanseform. Men å være med på sprinten der, det har jeg absolutt mål om, sier Northug – og avslutter intervjuet om ski-sesongen 2018/2019 for hans egen del slik:

– Det er det som alltid er spennende med min situasjon. Jeg vet like lite som ekspertene og de rundt om jeg kommer til å gå fort til vinteren. Så med det mysteriet får vi vente og se. Men, som sagt, har jeg normal progresjon så kommer jeg ikke til å gå fort på ski før etter jul.