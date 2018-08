– Menn allround har valgt å droppe systematisk høydetrening i år, mye basert på at gode forberedelser i lavlandet før OL i fjor fungerte svært godt for de aller fleste.

Det sier landslagssjef Vidar Løfshus om beslutningen som er tatt. I år skal nemlig ikke allroundlandslaget for herrer benytte seg av effekten høydetrening gir. De blir ikke med sprintlandslaget til høydesamling i Val Senales i oktober, men prioriterer trening på snø i Norge.

Det er et risikabelt valg, mener NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Høydetrening har vært en av de største suksessfaktorene til norsk langrenn siden 80-tallet, sier Aukland.

Løfshus har tidligere vært klar på at høydetrening er den beste måten å forberede seg til en ny sesong på.

– Men trening i lavlandet hjelper det også, forteller Løfshus nå.

– Høydetrening blir svært sentralt neste år

Det norske langrennslandslaget har i en årrekke ladet opp med en felles samling i høyden, samt brukt høyden til å spisse formen inn mot mesterskap. Selv om løperne nedprioriterer dette under årets sesong, sier Løfshus at det ikke kommer til å være standarden i fremtiden.

KRITISK: NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener at allroundlandslaget gambler når de dropper høydesamlingen. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Fra og med 2019 vil høyde og akklimatisering bli svært sentralt frem mot 2022, for da får vi et OL i høyden. Alle utøverne er innforstått med at det blir mye høyde i årene som kommer.

Aukland mener derimot at de burde begynt den langsiktige tankegangen, allerede i år.

– Dersom du skal ha effekt av høydetrening må det gjennomføres systematisk over lang tid. Ser man da på konkurransene som kommer i OL i Beijing, vet vi at det er en fordel å ha trent mye i høyden, sier Aukland.

– Oksygenopptak er essensielt

OL i Beijing kommer til å gå cirka 1800 meter over havet. Sesongens VM i Seefeld går i såkalt mellomhøyde, rundt 1200 m.o.h. Løfshus sier at langrennsutviklingen har endret behovet for høydetrening, så lenge konkurransene ikke finner sted i høyden.

– I moderne langrenn, som ofte avgjøres i fellesstarter, er det litt gi og ta med tanke på trening på større hastigheter kontra lengre treningsøkter i høyden.

Fredrik Aukland mener derimot at god utholdenhet fremdeles er en langrennsløpers viktigste ferdighet.

– De seneste fellesstartene i mesterskap har blitt avgjort ved at det settes høy fart tidlig. Jeg mener at oksygenopptaket fremdeles er den viktigste faktoren for å lykkes i langrenn, og samtidig vet vi at høydetrening har en positivt effekt på oksygenopptaket, sier Aukland.

Langrennslandslaget 2018/2019 Ekspandér faktaboks Herrer allround: Didrik Tønseth

Emil Iversen

Hans Christer Holund

Martin Johnsrud Sundby

Niklas Dyrhaug

Simen Hegstad Krüger

Sjur Røthe Herrer sprint: Eirik Brandsdal

Finn Hågen Krogh

Johannes Høsflot Klæbo

Petter Northug Jr.

Pål Golberg

Sindre Bjørnestar Skar

Sondre Turvoll Fossli

Felles beslutning

Didrik Tønseth er én av sju løpere på allroundlandslaget. Han forteller at avgjørelsen om å droppe høydeopphold er noe løperne og trenerne har kommet frem til i fellesskap.

– Seefeld kommer på en sånn mellomhøyde, som gjør at vi har tatt denne avgjørelsen. Høyde har fungert for mange, men for andre har det fungert bra uten høyde.

– Er det en risiko å ta?

– Det er ikke en risiko, men det er noe nytt. Vi har vært mye i høyden de siste årene og nå prøver vi noe nytt. Så får vi se om det bærer frukter, sier Tønseth.

DROPPER HØYDEN: Hverken Didrik Tønseth eller Niklas Dyrhaug blir å se i Val Senales i oktober. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Selv har han hatt gode erfaringer med høydeopphold tidligere.

– Jeg har gått mine beste løp i mellomhøyde etter å ha vært i høyden. Men så har jeg fått litt trøbbel med hodet, og da er jeg litt var på trykkforskjeller. Det spiller inn i beslutningen, sier Tønseth.