Høyde eller ikke høyde?

Det har vært et av de store spørsmålene for norske langrennsløpere etter en OL-sesong der noen lyktes med forberedelser i lavlandet, mens andre hadde suksess med den gamle norske suksessoppskriften som Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, Petter Northug og Marit Bjørgen har benyttet seg av; et stort antall treningsdøgn i over 2000 meters høyde.

Emil Iversen (27) var blant dem som allerede under OL i Pyeongchang varslet at ville trene mindre i høyden, inspirert av OL-kongen Johannes Høsflot Klæbo, som aldri har vært på en høydesamling i hele sitt liv.

– Jeg kan si det sånn at det blir ganske mye mindre høyde, mer hjemme og litt mer tøffe intervalløkter, sa Iversen til NRK i Pyeongchang 26. februar.

– Trygg, gammel pizzaoppskrift

Et drøyt halvår senere møter vi ham igjen – på høydesamling i Livigno. I motsetning til alle de andre på allroundlandslaget for herrer skal han også på høydesamling i Val Senales i slutten av oktober.

– Det er det samme antallet som i fjor, det er to høydesamlinger, men antall døgn er halvert, påpeker han.

I en alder av 27 år har Iversen rukket å prøve ut mange varianter av høydetrening.

– Det jeg gjør i år er det som har vært det beste tidligere. Det er som å gå tilbake til ei trygg, gammel pizzaoppskrift. Det har fungert veldig bra før, smiler han.

Utviklingen i retning av stadig lengre høydeopphold vil han ikke være med på lenger.

– Jeg kan ikke si jeg tror på det som er blitt sagt de siste årene, at hvis du er i høyden i fjorten dager så er det sånn, men hvis du er der ei uke til, så blir det mye mer effekt. Det har jeg ikke kjent noen verdens ting til, så da er det vanskelig for meg å tro for mye på det. Du må gjøre deg egne erfaringer. Det er veldig individuelt også, fastslår Iversen.

TROR PÅ IVERSEN: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ser en Emil Iversen som har utviklet seg som skiløper denne sommeren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Mer krav til fart og avslutninger

Han er også tydelig på at arbeidskravene til en langrennsløper har endret seg.

– Det er ingen tvil om at langrennssporten har utviklet seg siden guttene du nevnte herjet. Nå har vi Johannes, som har kommet som et olja lyn og ikke vært i høyden. Det er mer krav til fart, finish og avslutninger, så det er nok det jeg føler jeg må ofre hvis jeg er her høyden for lenge, sier Iversen.

Landslagssjef Vidar Løfshus har understreket at systematisk høydetrening igjen vil bli viktig for norske langrennsløpere fram mot OL i Beijing i 2022.

Det samme sier Iversens trener på landslaget, Eirik Myhr Nossum.

– Vi har fortsatt steintrua på høydetrening. Det er én ting som trumfer det, og det er god trening. I år har vi landet på en løsning som sier en del mindre høyde en tidligere. Så tror jeg vi er godt tilbake i høyden fra neste år, sier Nossum, som bekrefter at det har vært tøffe diskusjoner internt på laget om hva som er det beste.

Han føler likevel Emil Iversen er på rett vei med opplegget han har valgt fram mot VM i Seefeld til vinteren.

Tøyer strikken

– Jeg har vært kjempefornøyd med Emil. Det er klare tegn på at han har tatt store steg som skiløper, sier Nossum.

Det betyr at trønderen kanskje er klar for å ta det siste steget – og lykkes også i mesterskap. Han står med fem seirer og totalt ti pallplasser i verdenscupen, men mangler mesterskapsmedaljen.

– Det har gått to mesterskap, og jeg har en fjerdeplass som beste. Det er jo ikke noe halleluja, men samtidig er jeg fornøyd med at jeg har kommet meg dit og vært bra. Jeg har ikke hatt fullklaff ennå, men på 15 km i Seefeld er det realistisk at jeg kan være medaljekandidat. Men da må jeg trene veldig mye og veldig bra, så får vi se, sier han.

Og akkurat det er hva han gjør.

– Jeg trener litt mer i år enn tidligere, tøyer strikken litt mer i den retningen. Så får vi se om jeg blir en prosent bedre eller ikke!