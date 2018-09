For Northug har «lurt» systemet igjen - uten at det har bydd på konflikt. Torsdag skriver han under en avtale med Obs Bygg, byggevarekjeden som er drevet og eid av handelskjeden Coop, som har stått ved Northugs side gjennom enorme opp- og nedturer helt siden 2013.

32-åringen møter NRK og TV 2 som eneste medier hos en av kjedens butikker i Oslo. Han er strålende fornøyd med avtalen.

– Da ting ble som det ble med at jeg skulle inn på landslag denne sesongen, så var det veldig morsomt at vi kunne fortsette sponsoratet gjennom en slik avtale. Vi kjenner hverandre godt, sier Northug til NRK – og legger til at han setter stor pris på at avtalen kom i stand og gir i samme åndedrag teamet, med manager Are Sørum Langås og Terje Hallan, mye skryt for arbeidet de har lagt ned.

Lest denne? Her bryter Heidi Weng skiforbundets markedsregler

Bygg skal profileres

LEVERTE I SOMMER: Petter Northug viste god form under Kirkebakken Grand Prix i juni i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Coops kommunikasjonsdirektør, Bjørn Takle-Friis, sier til NRK at det er et godt sponsorat, men som ikke er tilsvarende den enorme privatavtalen han har hatt tidligere.

– Han er veldig glad. Vi merker at det betyr mye for ham. Det forholdet han har til oss er veldig sterkt. Det vi føler for hverandre er gjensidig – et slags kjærlighetsforhold, sier Takle-Friis.

Manager Are Sørum Langås understreker at avtalen er med byggevarekjeden og at det er dét selskapet som skal frontes og eksponeres. Han erkjenner likevel at det er mange av de samme personene som jobbet tett med Northug da han var en del av dagligvarekjeden Coop.

Husker du? Sponsoravtale kan skape Northug-problemer: - Sier seg selv at vi er skuffet

Fortvilet i mars og april

At avtalen kommer i stand er svært overraskende. Først og fremst fordi klimaet mellom Coop og Skiforbundet periodevis var iskaldt i mars og april måned. Da barket de sammen i en offentlig ordkrig. Coop trodde de hadde fått tilslag på en sponsoravtale med forbundet, et sponsorat som skulle gi betydelige summer inn til NSF både sentralt og i grenen langrenn.

Men på tampen vendte skiforbundet Coop ryggen og skrev i stedet under en lang og ny avtale med Coops hovedkonkurrent, Norgesgruppen, som eier Spar- og KIWI-gruppen.

Coop reagerte med kraftig skyts, mens Northug og hans team fortvilet måtte konstatere at de ikke kunne forlenge med sin mangeårige samarbeidspartner. Dette fordi Norgesgruppen får såkalt bransjeeksklusivitet for kategorien dagligvare blant forbundets utøvere.

For det andre har Coop-avtalen vært en verkebyll for skiforbundet helt siden Northug valgte å stå utenfor landslaget tilbake til våren 2013. Konfliktnivået har periodevis vært stort, men endelig har partene funnet en gyllen middelvei.

Saken fortsetter under bildet.

VALGTE COOP: Petter Northug og Are Sørum Langås, her fra da duoen presenterte planene for å starte en egen privatsatsing med handelskjeden i 2013. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Fant åpen kategori

For skrur vi tiden drøyt fire måneder tilbake i tid skjer det likevel ting i kulissene. Northug blir tatt ut på landslaget den 23. april. Deretter starter Team Northug jobben med å sørge for at skistjernen fortsatt skal være tilknyttet Coop.

De spør Skiforbundets ledelse om kategorien bygg var opptatt. Kategorien blir definert som «åpen» all den tid NSF ikke har noen sponsorater knyttet til byggebransjen.

Etter å ha diskutert mulighetsrommet med NSF så var prosessen på mange måter ferdig tidlig og Coop-sagaen har endt opp med en form for «kompromiss» mellom partene.

Hammer og baufil?

– Da vi sjekket mulighetene var vi veldig tydelige på at det ikke skulle bli noen flere kontroverser eller krangler. Alt det er lagt bak oss nå, sier Coop-topp Takle-Friis – som samtidig roser Skiforbundet for å være imøtekommende.

Og får vi se Northug med en Coop-logo denne høsten og vinteren?

– Nei, han skal representere Obs Bygg. Vi får nok heller se ham med hammer og baufil, sier Takle-Friis og gliser.

Får fortsette med Red Bull

Dette er for øvrig andre gang Petter Northug og hans team nå fortsetter sponsorater som i utgangspunktet så tøft ut å gå videre med da han i april igjen ble en del av landslaget. Sist uke fortalte langrenssjef Espen Bjervig til VG at både Heidi Weng og Northug kunne fortsette sine avtaler med Red Bull.

Denne prosessen har etter det NRK får opplyst vært langt mer tøff å akseptere for skiforbundet. Skistjernene har fått gjennomslag for at kategorien «energidrikk» er en åpen kategori, selv om skiforbundet har sponsoravtaler med merkevarer som Ali (kaffe), Isklar (vann) og Bama (juice og smoothie).