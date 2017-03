Norske skikjørere med rekordstatistikk: – Vi har en lys fremtid i vente

To gull og ett sølv ble fasiten for de norske fristilkjørernes under X Games i Hafjell. Johanne Killi og Øystein Bråten stod for gullene i slopestyle, mens juniorlandslagets Eirik Sæterøy overrasket alle og sikret sølvet i Big Air.

Men det er ikke bare i X Games at Norge har prestert langt over snittet bra, forteller landslagssjef Christopher Frankum.

– Vi har nok aldri hatt så mange lovende skikjørere på en gang og med så mange gode resultater å vise til. Så vi har en lys fremtid i vente, sier Frankum.

FAKTA: Den store oppturen Ekspandér faktaboks Topp-tre-plasseringer: 2016/17: 14 2015/16: 14 2014/15: 12 2013/14: 10 2012/13: 8 Topp-ti-plasseringer 2016/17: 30 2015/16: 15 2014/15: 11 2013/14: 11 2012/13: 14 Medaljer i X Games 2016/17: 5 2015/16: 5 2014/15: 0 2013/14: 1 2012/13: 1 Kilde: Skiforbundet

Norsk dominans i Big Air-finalen

Halvparten av finalistene i Big Air-finalen i ski lørdag bestod av nordmenn.

– Det har aldri skjedd før, forteller landslagssjefen og bemerker at det er disiplinen slopestyle som har vært nordmennenes «paradegren».

Eirik Sæterøy landet et triks ingen andre har gjort før ham, en såkalt «switch dobbelcork 1260 med nosegrab». Det sikret ham sølvet i Big Air-finalen i Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

I tillegg til 19 år gamle Sæterøy som var nest best i finalen bak den svenske veteranen Henrik Harlout, ble 16-åringen! Birk Ruud nummer fem, Felix Usterud sju og en småsyk Øystein Bråten nummer åtte.

– Hele laget er veldig bra om dagen. Vi har en god kultur i laget og når noen presterer bra, for eksempel som da Johanne Killi og Øystein Bråten tok hvert sitt gull i slopestyle i Hafjell, smitter det over på resten av laget og selvtilliten stiger, forteller Frankum.

– I tillegg er alle utøverne såpass unge at de har mye å gå på, så det lover veldig bra.

Etter Sæterøy hadde mottatt sølvmedaljen og sprutet ut en hel champagneflaske lørdag kveld, spurte NRK om hva de norske skikjørerne spiser om dagen ettersom laginnsatsen er så bra.

– Nei si det, tydeligvis superjuice, sa 19-åringen etterfulgt av latter.

Norges beste X Games-innsats noensinne

X Games i Hafjell ble en sportslig suksess sett med norske øyne. Etter åtte medaljeøvelser toppet til slutt Norge medaljestatistikken med tre gull, to sølv og en bronse. Det er Norges beste innsats i et X Games noensinne.

Også snowboardkjørerne imponerte stort, og stod for tre av medaljene – Silje Norendal tok gullet i Big Air, mens Ståle Sandbech fikk sølv i slopestyle dagen før kompisen Torgeir Bergrem sikret karrierens første X Games-medalje med bronse i Big Air.

Nå går turen til VM i snowboard og fristil i spanske Sierra Nevada. Der venter nye medaljemuligheter for både snowboard- og skikjørerne.