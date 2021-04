Det seier den norske syklisten Brage Vestavik (21) etter suksessen filmen til han og kameratane i Blur Media hausta i X Games-konkurransen i helga, der det altså er ein eigen kategori for beste film.

Filmen tok sølv i konkurransen laurdag kveld, men var den som slo suverent best an blant publikum.

Over 57 prosent hadde røysta på syklisten frå Mysen då fristen gjekk ut måndag kveld. Nestemann på lista fekk under 14 prosent.

Og ute på sosiale media har videoen gått som ei kule. Tal frå sportskanalen ESPN viste ufattelege 9,4 millionar visingar fram til og med tysdag. 6,8 millionar av dei var på TikTok.

Sjå filmen her:

MILLIONSUKSESS: Dette er videoen som gav Brage Vestavik medalje og publikumspris, og millionar av klikk på sosiale media Du trenger javascript for å se video. MILLIONSUKSESS: Dette er videoen som gav Brage Vestavik medalje og publikumspris, og millionar av klikk på sosiale media

– Det var kulare å få publikumsprisen enn sølvet i konkurransen, seier han.

– Det største er at eg har fått gratulasjonar og private meldingar frå så mange som eg har sett opp til sidan eg var seks-sju år gammal. Og ikkje minst, også frå stjerner i andre greiner av X Games, som BMX-sykling og diverse skigreiner.

Fekk pluss for arbeidet med elementa

Vestavik, saman med sine gode hjelparar Elias Stubergh og Sondre Goska, har jobba hardt for å snikre saman bana i skogen heime på Mysen, der alt er av lokalt treverk. Også filmen er spela inn der av deira eige selskap Blur Media.

– Eg trur kanskje det var ein av grunnane til suksessen, at bana, elementa og miljøet rundt er så annleis enn alle andre. Det blei noko nytt for mange, seier Vestavik.

Han fekk skryt for stil og høg risikofaktor, og ikkje minst arbeidet med å lage elementa, ifølgje terrengsykling.no.

Vestavik var uheldig og braut ankelen ein av dei siste dagane i filminnspelinga. Han har levd av sykling dei siste åra, og er slett ikkje ukjend for publikum, med sine 200.000 følgjarar på Instagram. Før X Games.

I gang med ny film

NY FILM: Brage Vestavik og Blur Media er i gang med ny film i skogane i Mysen Foto: Mikkel Gerrard / Mayhem Media

Vestavik veit han blir langt meir kjend og etterspurd framover, men han og kameratane vil likevel ha beina på jorda også i framtida, om ein kan bruke det uttrykket om ein idrett der utøvaren ofte er høgt oppe i lufta.

– Mange andre har store plattformer, sponsa av store konsern som Red Bull. Vi vil framleis satse på å utvikle oss på våre eigne premissar og vere kreative, og kjem neppe til å legge om kursen. Eg vil helst gjere det eg har lyst til, seier Vestavik.

Det betyr at basen deira framleis blir i skogen bak huset på Mysen.

– Vi er allereie i gang med ein ny film.

Enormt trøkk på sosiale media

Terrengsykling er siste skot på stammen i Real-serien i X-games. Snøbrett, rullebrett og ski er tradisjonelle idrettar. Innanfor sykling har BMX vore med ei stund.

Ola Selsjord er ein av Noregs beste BMX-syklistar, og også stor på sosiale media, med mellom anna ein stor YouTube-kanal. Han karakteriserer 9,4 millionar visingar som enormt stort.

Han er imponert over det Vestavik har fått til.

– Når det kjem til prestasjon, seier det seg sjølv. X Games er det berre dei beste som kjem inn på, seier han.

Makken: – Viktig å vise at Noreg er gode i moderne idrettar

Mads Haugen, betre kjend som «Makken», er også imponert over det Vestavik har fått til.

– Så mange visingar på sosiale media er imponerande. Med litt meir finpussing av triksa, kan han gå heilt til topps neste år, seier Haugen.

Han har sjølv vore ekstremsyklist i 14 år, og mellom anna sykla ned Besseggen.

Han fortel at Vestavik imponerte i sykkelanlegget i Hafjell då han var smågut.

– Det var der han la grunnlaget for det han har fått til seinare.

– Seinare har han og kompisane også laga bane heime. Denne filmkonkurransen er ikkje berre for utøvaren sjølv, men også for laget der dei som arbeider med bana og som filmar, er med, seier «Makken.»

Han ser også ein annan verdi i det som Vestavik og andre norske utøvarar med suksess i X Games har fått til.

– Det er viktig at vi kan få vise at Noreg kan henge med i dei nye idrettane som X Games er eksponent for. Det er desse idrettane som vekkjer mest interesse blant unge, meir enn dei tradisjonelle idrettane, og som kan få dei unge ut og bort frå dataskjermen. Eg jobbar sjølv med barn og unge, og ser heilt klart at dei meir actionfylte idrettane fengjer klart mest. X Games tek opp fleire og fleire greiner av ekstremsport. Derfor aukar interessa, ikkje minst fordi dei unge også brukar sosiale media langt meir aktivt enn den eldre garde idrettsinteresserte, seier «Makken» Haugland.