– Vi jobber nå iherdig med å gjennomgå alle detaljer og risiko rundt prosjektet, sa generalsekretær i Norges Skiforbund, Arne Baumann, til NRK før dagens styremøte.

Og nettopp risiko er et vesentlig poeng. Skal Norges Skiforbund arrangere som ingen vet nøyaktig hva er? Oppsiden er enorm, men det samme er nedsiden.

Tirsdag tok skistyret avgjørelsen: De sa nei til FIS-games.

Milliardsum i potten

Da Johan Eliasch ble valgt som president i FIS i 2021, var det blant annet med et ønske om å arrangere FIS-games.

Disse lekene skal arrangeres hvert fjerde år, de årene det hverken er OL eller VM på ski. 2024 er et slikt år. Men denne sesongen kom for tidlig til å få gjennomført planene. Nå sikter han seg isteden inn på 2028.

Planene er store. Da FIS søkte etter mulige arrangører i mai 2023, skrev de at dette var «en mulighet til å skape historie».

FIS-PRESIDENT: Johan Eliasch ble valgt i 2021 og FIS-GAMES har vært ett av to store prestisjeprosjekter for presidenten. Foto: DENIS BALIBOUSE

– I 16 dager vil utøverne våre være i idrettsverdenens søkelys. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre mulighet til å promotere ski og snowboard og gå foran på inkludering, og fremme et inspirerende budskap om den positive effekten sporten vår kan ha, var ordene FIS-presidenten brukte da det ble klart at Lillehammer og Engadin-regionen i Sveits var de to kandidatene.

NRK, i samarbeid med SVT og YLE, får opplyst at FIS anslår at rundt 70–90 millioner euro ligger i potten til de som velger å arrangere lekene, altså rundt en milliard kroner med dagens kurs.

I denne summen inngår TV-rettigheter, sponsorinntekter og tilskudd fra FIS. Men hverken TV-rettigheter, samarbeidsavtaler eller noe annet er signert. I 2021 var de totale TV-inntektene til FIS, for samtlige av VM-ene som ble arrangert, på 64,2 millioner. Nå anslår FIS altså en markant økning for et mesterskap som ingen, selv ikke Norges Skiforbund, vet sikkert hva er eller hvordan man skal skaffe penger til.

For å understreke det: TV- og samarbeidsavtaler til FIS-games er ikke solgt enda. Etter det NRK, SVT og YLE erfarer har ikke FIS gitt noen garantier på pengesummen til de aktuelle arrangørene.

GENERALSEKRETÆR: Arne Baumann la frem planene og risikoen med FIS-games for skistyret tirsdag. Foto: NTB

Vil prioritere VM i alpint i 2029

Spørsmålene har vært mange hos Norges Skiforbund. Hva får de for å arrangere? Hvilke øvelser skal inkluderes? Og hva skjer med alle andre arrangementer som Norge vanligvis arrangerer mot slutten av vinteren?

NRK vet at Skiforbundet i lang tid har jobbet med å få svar på disse spørsmålene. De har hverken fått økonomiske garantier eller et godt nok innblikk i risikoen med å påta seg et slikt arrangement. Derfor sa styret tirsdag nei. Begrunnelsen er at det er «nødvendig med flere avklaringer».

– Ikke minst når det gjelder økonomisk risiko, vi vet for lite om det. Det er et arrangement med mange gode muligheter. Vi er positive til FIS-games, men det er nødvendig å bruke mer tid på noen viktige avklaringer, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK.

NEI: Tove Moe Dyrhaug og resten av det norske skistyret sa tirsdag nei til å arrangere FIS-games på norsk jord. Her fra Holmenkollen tidligere i mars. Foto: NTB

Med i vurderingen var også at Norge søker alpint-VM i Narvik i 2029, men altså først og fremst det økonomiske.

– Dere sier jo potensielt nei til 90 millioner euro?

– Jeg har ikke tallene her akkurat nå. Men en del av avklaringene er at vi har for lite beslutningsgrunnlag. Det er jo nytt, så man skal jo jobbe med prosjektet sammen. Men vi må vite mer før vi kan gå videre og vi skal følge utviklingen fremover. Det er et omfattende arrangement med mange spennende muligheter, sier skipresidenten.

Også Sveits vurderer å trekke seg

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, mener Norge gjør rett i å velge det trygge i denne saken.

– FIS-games kunne vært løsningen på alle økonomiske utfordringer Skiforbundet har, men her fremstår de aller fleste former for kryptovaluta og pyramidespill som tryggere investeringer, sier Saltvedt.

SPORTSKOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Det er noe totalt uforløst over hele det ambisiøse FIS-games-konseptet. Dette virker mest av alt som skisportens Nations League – en konkurranse skapt ikke ut fra behov fra utøvere eller publikum, men kun ut fra det internasjonale forbundets ønske om å tjene enda flere penger på TV-avtaler, legger Saltvedt til.

Foreløpig er det kun Norge og Sveits som har vært offentlig kjente kandidater til tidenes første FIS-games. De to nasjonene er begge en del av en allianse som er i konflikt med FIS og var også til stede på et krisemøte i slutten av februar.

Sveits bekrefter at de fortsatt er i samtaler med FIS om å arrangere lekene. Den endelige søknadsfristen er i slutten av mars i år.

– Det er mange spørsmål som fortsatt er ubesvart. Vi må få mer informasjon før vi bestemmer om vi går videre. Det handler ikke bare om inntektene fra markedsrettigheter, selv om det er et viktig spørsmål. Vi gjør analysene nå. Men vi har fortsatt ikke et tydelig bilde fordi det er noe informasjon som ikke er tilgjengelig. Vi håper vi kan ta en avgjørelse de kommende dagene, sier Diego Züger, kommersiell sjef i det sveitsiske Skiforbundet.