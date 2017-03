– Jeg er helt målløs. Jeg har ikke ord. Det er helt sykt. Det er absolutt det største som noen gang har skjedd med på ski. Uten tvil, sa sølvvinneren til NRK.

Sæterøy hadde sikret seg 85 poeng, og sølvmedaljen, før det aller siste hoppet i Big Air-konkurransen. Men på sitt siste forsøk holdt det på å gå skikkelig galt.

19-åringen fra Drammen kom skjevt ut på hoppen og måtte gjøre et krumspring i lufta for å unngå å krasjlande i unnarennet.

SØLVINTERVJUET: Se hva Eirik Sæterøy hadde å si etter at han tok sølvmedalje i Big Air. Du trenger javascript for å se video. SØLVINTERVJUET: Se hva Eirik Sæterøy hadde å si etter at han tok sølvmedalje i Big Air.

Drikker «super-juice»

Likevel tok Sæterøy sin første X Games-medalje med 85 poeng totalt.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være her i utgangspunktet. Det at jeg fikk lov til å være med her er helt utrolig.

AKROBATISK: Eirik Sæterøy i svevet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– En fantastisk lagprestasjon med fire nordmenn i finalen. Hva er det dere spiser for tiden?

– Nei, si det. Tydeligvis super-juice, sa Sæterøy før han slapp latteren løs.

Gullvinneren hyllet Zlatan

Ingen kunne likevel tukte den svenske fargeklatten Henrik Harlaut. 25-åringen tok sitt fjerde gull i Big Air og var suveren med sine 92 poeng sammenlagt på sine to beste hopp. Han møtte NRK etter konkurransen med medaljen rundt halsen og en Zlatan-trøye utpå skidressen.

– Jeg liker alltid å hylle personer som er berømte og som er en inspirasjon for meg. Alt fra artister til idrettsutøvere. Og her i Norden vet alle hvem han er. Jeg syns han er så kul, han er «smooth», sa svensken mens han smilte fra øre til øre.

Han roste også Sæterøy som tok en litt overraskende sølvmedalje på hjemmebane.

– Fantastisk. Jeg fikk ikke sett så mye mens det pågikk. Så jeg gleder meg til å komme hjem å se finalen skikkelig.

PALLEN: Eirik Sæterøy (t.v.), Henrik Harlaut og Jossi Wells. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

16-åring imponerte

Det var ikke bare Sæterøy som imponerte i den norske stallen. 16 år gamle Birk Ruud landet en trippel 1260 på sitt siste forsøk og endte på 81 poeng. Det holdt til en femteplass for unggutten.

Den aller siste disiplinen i X Games på Hafjell betyr at Norge tok både gull, sølv og bronse på lekens siste dag. Tidligere i dag vant Silje Norendal Big Air-konkurransen på snowboard. Torgeir Bergrem tok også bronsemedalje med snowboard på bena.