– Eg var ein av dei som nemnde at det kunne vere smart å setje i gang sjølv om vi ville fått store problem, fortel smørjesjefen for skiskyttarane, Tobias Dahl Fenre.

Smørjesjefen har dermed endra standpunkt sidan i sommar. Då gjekk han ut i NRK og meinte det vil vere for tidleg med eit totalforbod allereie denne sesongen.

Men sidan det har smørjesjefen endra meining, og ville helst sett at fluorforbodet var innført allereie denne sesongen. Det gav han beskjed om til IBU før årets sesong.

Men IBU valte å utsetje forbodet med eitt år for å verne utøvarane frå å oppleve falske positive og falske negative testar.

Det meiner Dahl Fenre er å gjere seg sjølv ein bjørneteneste.

– Omsynet til tryggleiken til løparane var det viktigaste, men eg trur framleis vi kjem til å få så store problem at det kan gå utover tryggleiken. Det er noko vi rett og slett må vere førebudde på, og vi må akseptere den risikoen til fordel for miljø og helse, og dei regelverka som finst frå EUs side, meiner smørjesjefen.

– D ei orda veg ikkje så tungt

Til verdscuprenna denne sesongen har han med seg testapparatet som IBU og Det internasjonale Skiforbundet (FIS) har valt for å avdekkje ski med fluorsmurning.

Men for tredje sesongen på rad er ikkje fluorforbodet innført.

Apparatet er ikkje godt nok, og har vore med som rein førebuing til neste sesong. Då seier nemleg IBU at forbodet vil bli sett til livs.

TESTAPPARAT: Det er denne maskina som skal avdekkje ski med fluorsmurning. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Det er ingen annan utveg. Vi veit at neste år kan vi ikkje ha fluor meir, forsikrar renndirektør i IBU, Borut Nunar, til NRK.

– Akkurat det har dei sagt i ganske mange år no, så dei orda veg ikkje så tungt for meg, kontrar Dahl Fenre.

– L itt rart

Utøvarane derimot ønsker ikkje å bli brukt som forsøkskaninar og at moglegheita for å jukse med ski er minimal. Dei meiner derfor at det er bra at IBU utsette fluorforbudet til neste sesong

– Eg håper at testmetodane skal vere klare. Det er visst vanskeleg å påvise fluor i skiene og gjere det med god nok nøyaktigheit til å innføre et forbod. Sånn sett blir det litt rart å gjennomføre et forbod viss man ikkje kan slå ned på det, seier Sturla Holm Lægreid til NRK.

Han fryktar at innføringa av et fluorforbod utan ein fullgod testmetode vil føre til ein svekte tillit mellom utøvarane.

– Viss man ser nokon utøvarar gli helt sykt ifrå, så vil man sikkert tenke at den personen har fluor under skiene. Det vil bidra til dårlegare stemning i leiren viss man skuldar andre for juks, utan bevis. Det er ikkje helt riktig veg å gå med tanke på sportsånd og fair play, meiner Lægreid.

HÅP: Lægreid ønsker at testmetodane skal vere klare når fluorforbudet innførast. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

Han legger til at det er Dahl Fenre som er eksperten, og at de som utøvarar stoler på det smørjesjefen veljar å gjere.

– Hadde eg vore smørjesjef hadde eg sagt det same. Viss den testmaskinen aldri fungerer, kva skjer eigentleg da? Kanskje det berre må bli ein endring, seier Johannes Thingnes Bø og får støtte frå Vetle Sjåstad Christiansen.

– Ein må kanskje akseptere at det ikkje går an å ta alt i starten, men at nokon uskyldige kvart fall ikkje skal bli diskvalifisert er viktig. Ein må ikkje gjere noko gale viss nokon for eksempel har restar av gammal flour på skiene som slår ut positivt – da blir det for dumt viss man har gjort alt riktig og framleis testar positivt, seier Christiansen og poengterer at han støtter smørjesjefen.

– Vi må stole på systemet

Apparatet Fenre pakka ut då NRK kom innom den norske smørjetraileren i Kontiolahti, er eit anerkjent analyseapparat som blir brukt i mange samanhengar for å avdekkje ulike typar stoff. Ifølgje smørjesjefen var prislappen rundt den same som «ein billig bil».

Utfordringa er at apparatet aldri tidlegare har vorte brukt til å avdekkje fluor, og kvar gang det kjem eit nytt stoff må ein lære maskina å avdekkje stoffet.

– Det er ei utfordring kvar gang det kjem nye produkt inn, noko det vil gjere i veldig stor grad når vi blir tvinga til å bruke berre fluorfritt. Då vil det komme veldig mange nye stoff inn i biletet. Ein har mange moglegheiter for å løyse det, men utfordringa akkurat no er at ein ikkje har bestemt seg for korleis ein skal gjere det, fortel Dahl Fenre.

STOR OPPGÅVE: Renndirektør i IBU, Borut Nunar, må stole på systemet før forbodet blir innført. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Renndirektøren i IBU forklarer at apparatet var 90 prosent klart før sesongen i år, men at ein ikkje ville innføre forbodet før testinga er 100 prosent sikker.

– Systemet var ikkje 100 prosent sikkert, så no blir oppgåva vår å få den heilt ferdig i løpet av vinteren og sommaren, forklarer Nunar.

Derfor vil IBU halde fram med tilfeldige kontrollar av smørjebussane for å oppdage den ulovlege C8-smurningen, samtidig som ein utviklar testapparatet.

– Eg må bli overtydd om at apparatet er klart, for det finst ingen annan utveg. Vi veit kvar i systemet dei svake punkta er, korleis vi testar, og korleis ein kan jukse. Vi må kunne stole på systemet, seier renndirektøren.

TESTAR: Denne vinteren skal dei norske smørjarane bruke på å bli kjende med testapparatet. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Og det er årsaka til at Noregs Skiskytterforbund har skaffa seg apparatet allereie no. Målet er at ein har vorte god venn med det dyre apparatet til neste sesong startar.

– For oss er det verd prisen å betale for å sørgje for at vi er best mogleg førebudd, og at vi ikkje kjem i ein situasjon der vi blir nekta start fordi det er for mykje fluor under skia. For vår del er det ekstremt dyrt å hamne i sånne situasjonar, og då blir den prisen grei å forsvare, avsluttar smørjesjefen.