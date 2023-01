Frykter våpenglade amerikanere tar livet av norsk skiskyting

– Det vil på mange måter være drepen for aktiviteten mange barna driver med, forteller utstyrsansvarlig i Asker Skiskytterklubb, Tormod Ragnes til NRK.

Han er fortvilet over det som på mange måter er en dobbel-krise for bredden i norsk skiskyting.

De siste åtte årene har nemlig antallet registrerte skiskyttere gått ned med over 30 prosent, ifølge tall fra Norges Skiskytterforbund. Denne sesongen har forbundet bare 1 213 såkalte lisensutøvere.

For å gjøre situasjonen verre, står nå Ragnes og breddeklubbene i en omfattende ammunisjonskrise.

Leverandørene får rett og slett ikke tak i nok patroner, kuler og krutt. Nå har tanken om å kaste stein på blink i stedet for å skyte sneket seg inn.

BEKYMRET: Utstyrsansvarlig i Asker skiskytterklubb, Tormod Ragnes, frykter for rekrutteringa til norsk skiskyting. Foto: Nuno Duarte / NRK

– Jeg er litt bekymret, jeg må innrømme det. Jeg er litt redd for at det gjør at idretten kan dø ut, og det er en veldig fin idrett både for barn og voksne. Hvis det skjer, så er det veldig trist, forteller Ragnes.

Han er ansvarlig for ammunisjonslageret til klubben og er usikker på hvor mye lenger han kan tilby utøverne de helt essensielle kulene.

– Akkurat nå sliter leverandørene med å levere. Det er ganske lenge siden de hadde ammunisjon på lager, så vi får ikke tak i noe nytt nå. Vi får ikke kjøpt skiskytterammunisjon hos noen nå, og de er usikre på når de kan levere. Akkurat nå er det et tørt marked, forklarer Ragnes.

Norges største leverandør av ammunisjon, ABS Shooting, forteller om store problemer hos produsentene.

– Vi fikk et parti med ammunisjon i går som var to måneder forsinka. Da fikk vi bare halvparten av treningsammunisjonen vi hadde bestilt, så alt vi har er solgt ut. Nå har vi bare noen dyrere utgaver igjen, sier Mads Lysevold, daglig leder i ABS Shooting.

Skiskytterne bruker nemlig en egen type ammunisjon til trening, og det er denne typen som produsentene har størst problemer med.

– Hamstrer ammunisjon

Årsaken til leveringsproblemene er sammensatt.

– Det er etterslep av korona og krigen som stjeler råvarer, krutt og bly. Det er rett og slett manko på råvarer. USA hamstrer også ammunisjon nå. Det gjorde de sist når Obama ble president og nå vil de innskrenke våpenreglene igjen, så da hamstrer amerikanerne inn, forteller Lysevold.

I juni vedtok nemlig det amerikanske Senatet en ny lov som strammer inn de nasjonale våpenlovene i USA. Den nye loven fulgte etter masseskytingene i Buffalo, New York og på en barneskole i Uvalde i Texas i vår.

ØKTE: Etterspørselen etter ammunisjon økte markant under koronapandemien forteller USA-ekspert Hilmar Mjelde. Foto: NORCE

– Våpen- og ammunisjonssalg skyter i været når USA har president fra Det demokratiske partiet og etter skytetragedier. Grunnen er at folk da forventer strengere våpenlover, forklarer USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Han mener frykten til amerikanerne ikke er ubegrunnet, og viser til at også Republikanerne nå støttet ny våpenreform.

– Dessuten går våpensalget opp i krisetider, når det er mye politisk angst og uro i landet. Pandemien, sosiale opptøyer og økende kriminalitet har sendt våpensalget i været, forteller Mjelde og poengterer:

– Våpen er ikke til mye nytte uten ammunisjon. Det er anslagsvis 393 millioner skytevåpen i privat eie i USA. Etterspørselen etter ammunisjon økte markant under pandemien, og sendte prisen på ammunisjon i været.

– Dreper rekrutteringa

For i tillegg til at det knapt er ammunisjon å oppdrive i Norge, har prisen per kule ammunisjon økt med 50 øre på få år. Den siste prisoppgangen var så sent som i juni.

Nå sitter alle med flere spørsmål enn svar. Utstyrsansvarlig i Asker skiskytterklubb forteller at hele klubben nå lever i spenning.

– Vi som klubb er litt usikre på hvor lenge vi holder før vi er tomme for ammunisjon. Det sliter både klubben som helhet og enkeltutøvere med. Vi er i dialog med leverandører om hvor mye de tror de kan få og eventuelt når de får det, forteller Ragnes.

Men først om et par måneder får leverandørene inn flere varer – og hvor mye de får er helt uvisst. Til sammen i år har de fått flere millioner færre kuler enn de har bestilt.

LANGVARIG: Det spekuleres i at ammunisjonskrisa vil vare i to-tre år. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er mange som ringer og skal ha ammunisjon, men det er lange ventelister og det er ikke alle som skjønner at det er et problem å skaffe patroner. Noen som er på venteliste på neste parti kommer ikke til å få ammunisjon, forteller Lysevold.

Krisen ser heller ikke ut til å være over med det første og det spekuleres i at problemene vil vare i så lenge som to-tre år. Nå frykter han for fremtiden til skyteidrettene.

– Det er dumt for både skiskytterne og sportsskytterne. De bruker samme kaliber og sliter med det samme. Det er da to sporter det går utover og det dreper rekrutteringa av to idretter rett etter korona, fortviler Lysevold.

Asker skiskytterklubb frykter det samme som leverandøren, og mener rekruttering til idretten på sikt vil bli vanskelig uten ammunisjon.

– Det er jeg litt usikker på om vi klarer. Hvis vi skal rekruttere noen til skiskyting, så er skyting en viktig del av treningsarbeidet. Akkurat i trening er det mulig med tørrtrening og laservåpen, men det viktigste for disse er å få trent på det som møter dem i konkurranser, og ammunisjon er en viktig del for det, forteller Ragnes.