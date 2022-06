Fullt fluorkaos – frykter utøvere vil jukse

– Det er ikke veldig overraskende at de ikke fungerer, men det som er svært overraskende, er at IBU fortsatt går for forbud mot bruk av fluor. For meg høres det helt håpløst ut, sier NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde.

– Hvis IBU holder frem med dette, blir det «helt texas», sier eksperten.

REAGERER: Ola Lunde, NRKs skiskytterekspert. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ønsker å forby all bruk av farlige fluorprodukter, og har som mål om å få på plass kontrollsystemer som kan avdekke juks i sesongen som kommer.

Kontrollmaskinene har nylig gjennomgått en rekke tester både på Sjusjøen, i Bruksvallarna og i Ramsau, men smøresjef for det norske skiskytterlaget, Tobias Dahl Fenre, bekrefter overfor NRK at testene ikke har gått som planlagt.

Det bekymrer den norske skiskytterstjernen Vetle Sjåstad Christiansen.

– Hvis de nå legger seg på en strengere linje, er det enda kjipere for oss utøvere som ikke sitter med noe særlig ansvar og for smørerne som gjør en ærlig jobb, sier Christiansen til NRK.

Skiskytteren fra Geilo er for tiden på Lillehammer og er godt i gang med oppkjøringen til en sesong hvor VM venter i februar.

IBU erkjenner utfordringer

NRK har vært i kontakt med IBU som bekrefter fullt forbud av helse- og miljøskadelig fluor.

– Angående Vetles bekymring, så kan vi si at rettferdig konkurranse er vår hovedprioritet, og vi vil ta en avgjørelse som skal garantere nettopp dette, sier Christian Winkler, presseansvarlig i IBU.

Forbundet erkjenner imidlertid utfordringene og påpeker at de vil fortsette testingen i juli. En endelig beslutning om fluorforbud blir tatt i august, opplyser IBU.

OL-kongen fra Beijing med fire gullmedaljer, Johannes Thingnes Bø, er ikke helt fornøyd med situasjonen.

IKKE OVERRASKET: Johannes Thingnes Bø. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg vet at de jobber på spreng for å finne noe som fungerer 100 prosent. I mellomtiden får vi bare håpe og tro på at alle smøreteam konkurrerer med et instinkt om å bli best på fluorfrie produkter. Så får vi bare ønske oss et fluorapparat som fungerer etter hvert, sier han.

Smøresjef Tobias Dahl Fenre påpeker at det ikke er en konflikt mellom nasjonene og IBU, men at fluortestingen har vist seg å bli et større problem enn forventet.

Han mener det vil være for tidlig med et totalforbud allerede denne sesongen, og forteller at mange av de største nasjonene har gått sammen og levert inn fire punkter med bekymringer til IBU etter testsamlingene.

– Tilgjengelighet på maskinen er begrenset. Det er også falske positive og falske negative tester som ikke er under kontroll. Det er i tillegg noen praktiske problemstillinger – altså hvordan man skal gjennomføre testingen under konkurranse, forteller Fenre.

Han påpeker at de falske positive og negative testene er den største utfordringen.

– Man kan teste positivt uten å ha fluor under skiene. Det er på en måte det verste, at man kan bli mistenkeliggjort uten at du har fluor under skiene.

ENKELT Å JUKSE: Smøresjefen kan bekrefte at det var enkelt å jukse i testingen. Foto: Lise Åserud / NTB

Skal ha sammenlignet fluor med doping

Testmaskin-fiaskoen har ført til at Det internasjonale skiforbundets (FIS) ikke fattet noen beslutninger om totalforbud under kongressen i Milano i mai.

Sjåstad Christiansen forteller at et av argumentene som IBU har brukt, er at fluor kan sammenlignes med doping og at de mener at man må begynne et sted for å ta juksemakerne.

– Når det gjelder doping, har vi skrevet under at vi sitter med siste ansvar uansett, at det er opp til oss å sjekke alt. Med ski blir det litt vanskelig. Skulle det komme noen positive tester, tror jeg ingen tror på at vi ikke jukser. Vi må finne en testmetode for at dette skal bli rettferdig, sier Christiansen.

30-åringen hevder at argumentet IBU bruker er at det var en lignende situasjon på 90-tallet da det ble et forbud mot EPO (bloddoping) og at det da var vanskelig å ta jukserne selv om det var et forbud.

– Det ble jo aldri noen falske positive EPO-tester så vidt jeg vet, så det blir en irrelevant sammenligning, men de har hvert fall brukt det argumentet. Jeg kjøper ikke den helt, sier Christiansen.

– Helt håpløs jobb

Gullvinneren fra OL er ikke i tvil om at utøvere vil jukse og utnytte en usikker testmaskin. Det begrunner han med at det alltid vil være juksing med store premiepenger og berømmelse i gevinst.

Ola Lunde tror også at flere utøvere vil utnytte et manglende kontrollapparat. Han mener det har blitt gjort forsøk i to år uten å få et apparat til å fungere.

RISTER PÅ HODET: NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Det er ikke sikkert nok. Det er så ekstremt små mengder med fluor. Du skal ha et helt fantastisk apparat. 95 par ski skal testes i verdenscupen. Da må du ha et helt annet system enn nå.

– Det er en håpløs jobb for smøreteam og smøresjef. Plutselig blir en utøver tatt med et produkt som kanskje ikke er ulovlig. Det nytter ikke å drive å si at de har et apparat som fungerer. Det fungerer per nå ikke og de må gjøre noe med den saken til vinteren, sier Lunde.