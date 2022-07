Keeperscoring på overtid reddet KIL-poeng

Bryne var på vei mot seier, men måtte nøye seg med 1-1 mot Kongsvinger i 1. divisjon i fotball for menn torsdag..

Kongsvinger fikk straffespark etter 23 minutter, men Mathias Bringaker misbrukte muligheten. Bjarne Langeland ga Bryne ledelsen i siste ordinære minutt av første omgang. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Da det var spilt en halv time i andre omgang, ble bortelagets Kevin Egell-Johnsen sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort, men Kongsvinger-keeper August Strömberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fem minutter på overtid. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-1. (NTB)