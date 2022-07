Program for fotball-EM 2022

England er utpekt som en knepen favoritt til å ta EM-gull på hjemmebane. Vertsnasjonen sparker som vanlig i gang mesterskapet, og åpningskampen spilles 6. juli mot Østerrike.

Dagen etter starter Norge på veien mot finalearenaen Wembley. Da venter det fjerde laget i gruppe A, nemlig Nord-Irland.

Statistikktjenesten Gracenote levner Nord-Irland ingen sjans til å vinne EM, men også Norge må tåle å være outsidere.

Ada Hegerbergs comeback til tross: Gracenote gir Norge bare fire prosents sjanse til å gå hele veien. Samtidig er England (21 prosent), Sverige (18) og Frankrike (15) de største favorittene, mens også Nederland (12), Tyskland (11) og Spania (9) gis større sjans enn Norge.

TV 2 og NRK har rettighetene til mesterskapet, og kampene er fordelt mellom kanalene. TV 2 viser blant annet begge semifinalene, mens du ser EM-finalen på NRK.

Onsdag 6. juli: Åpningskamp

MÅL I SIKTE: England håper og tror at spissen Ellen White kan skyte vertsnasjonen langt i EM. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Forventningene er enorme når England sparker i gang EM på Old Trafford. Vertsnasjonen har aldri vunnet EM, men de har nådd finalen to ganger. Går de hele veien med støtte fra hjemmepublikummet?

Østerrike er laget som overrasket alle og tok seg til en sensasjonell EM-semifinale i 2017. Nå har de lagt bak seg en imponerende EM-kvalik med kun tre innslupne mål, inkludert 0-0 hjemme mot gigantene Frankrike. Dermed bør England være advart, men kan Østerrike overraske nok en gang?

Torsdag 7. juli: Norge i ilden

SULTNE: Norge kommer til England som en av outsiderne. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Dette er en kamp Norge er nødt til å vinne for å få kontroll på avansement fra gruppa. Ada Hegerbergs comeback har bidratt til et ambisiøst medaljemål i EM, og da er det ikke rom for feilskjær.

Statistikktjenesten Gracenote gir Nord-Irland desidert lavest sjans (tre prosent) til å gå videre fra gruppespillet – av alle EM-nasjonene. Nord-Irland er også det lavest rangerte laget i EM (47.-plass).

Nordirenes håp hviler i stor grad på Liverpool-spiller Rachel Furness, som er tidenes mestscorende på landslaget med 38 mål på 81 kamper. Kan hun stikke kjepper i hjulene for Norge?

Fredag 8. juli: Dansk dynamitt?

POPULÆR: Danmark-kaptein Pernille Harder er blant de største stjernene i EM-sirkuset. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Gruppe B er for lengst døpt «dødens gruppe», og her smeller det fra start. Gullballen-vinner Alexia Putellas skal orkestrere de spanske stjernene, og Finland står overfor en praktisk talt umulig oppgave med å ta seg videre.

Forrige EM-finalist Danmark blir også en outsider i dette selskapet. Gitt at Finland taper alle kampene, legges mye av grunnlaget allerede i åpningskampen. Kan Pernille Harder og co. skape trøbbel for de åttedoble (!) EM-mesterne fra Tyskland?

Lørdag 9. juli: Svensk test

EM-VINK: Barcelona-spiss Fridolina Rolfö leder linjene når Sverige åpner EM mot Nederland. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

EMs første lørdag åpner med det som blir en nøkkelkamp for outsiderne i gruppe C. Hvis enten Portugal eller Sveits skal ha sjans til å ta seg videre, «må» de ha tre poeng i den første kampen. Sveitserne kommer fra en blytung oppladning med to solide tap for Tyskland (7-0) og England (0-4).

Nederland og Sverige er gedigne favoritter til å ta seg videre, og det blir spennende å se hvordan det preger åpningskampen. Er våre svenske naboer tynget av forventningene, eller har de klampen i bånn fra start?

Søndag 10. juli: Måltørste Frankrike

MER JUBEL? Marie-Antoinette Katoto (t.h.) blir en håndfull for ethvert forsvar i EM. Her feirer hun scoringen til lagvenninnen Melvine Malard. Foto: BAPTISTE FERNANDEZ / ICON SPORT

Det er ventet mange tusen islandske supportere til EM, men bare noen av dem får plass på denne kampen. Den spilles nemlig på utskjelte Manchester City Academy Stadium, som kun har plass til 4700. De små EM-stadionene har skapt sterke reaksjoner i forkant av EM, og nå skal den minste stadion i sving. Både Belgia og Island bør ha seier for å kunne kjempe om 2.-plassen bak storfavoritten Frankrike.

Frankrike skilter med kanskje EMs mest fryktinngytende angrepsrekke. Marie-Antoinette Katoto leverte nok en råsterk sesong for PSG, og målmaskinen kan fort skyte Frankrike hele veien til Wembley. Italia har til gode å nå en EM-semifinale på 25 år, og Milena Bertolini må virkelig diske opp en taktisk genistrek for å tukte «Les Bleues».

Mandag 11. juli: Norsk revansj?

NÅDESTØTET: Lucy Bronze satte inn 3-0 for England i VM-kvartfinalen mot Norge i 2019. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Østerrike vil trolig legge et visst press på Norge med seier over Nord-Irland. Da kan mye avgjøres i den siste gruppespillkampen.

Aller først skal Norge måle krefter mot vertsnasjonen. Det var nettopp England som ble siste stopp i VM-kvartfinalen i 2019, der Norge tapte 3-0. Nå får Martin Sjögrens lag virkelig svar på hvor lista ligger. Kan Norge ta poeng mot hjemmefavoritten og feste grepet om avansement?

Tirsdag 12. juli: Gigantduell

VERDENS BESTE: Spania-esset Alexia Putellas er den ferskeste vinneren av Gullballen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Det er duket for en skandinavisk duell når Finland skal prøve å stjele poeng fra naboene i sør. Denne kampen må Danmark vinne for å ha en sjans til å ta innersvingen på storkanonene i gruppe B.

Klokken 21.00 får vi noen flere svar på hvor skummelt dette Spania-laget blir i EM. Mange holder spanjolene som de aller største favorittene, men bunnsolide Tyskland har også mange ess i ermet. Kjenner Svenja Huth lukten av et nytt EM-trofé?

Onsdag 13. juli: Oransje fest?

TIL KVARTFINALE? Vivianne Miedema (midten) og Nederland kan skape trøbbel for de fleste. Foto: Andre Penner / AP

Sveits har ikke vunnet en kamp siden Litauen ble slått 7-0 på bortebane i november. Nå trengs det sårt poeng, men Sverige skal være minst et par nummer for store.

Samtidig skal Portugal bryne seg på de regjerende EM-mesterne fra Nederland. Portugal, som årlig arrangerer Algarve Cup, har faktisk bare vært i EM tre ganger (1984, 2017, 2022).

Torsdag 14. juli: Kan Island overraske?

ISLANDS HÅP: Sara Björk Gunnarsdóttir ble klar for Juventus like før EM. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Det skal veldig mye til for at Frankrike ikke vinner gruppe D, og dermed blir det et ordentlig kappløp om den andre kvartfinalebilletten. Kan Island, anført av Sara Björk Gunnarsdóttir, sende Italia ut av EM?

Frankrike har tapt kun to kamper siden mars 2019 – begge mot USA. Belgia står med andre ord overfor en voksen oppgave.

Fredag 15. juli: Går Norge videre?

UTPEKT: Ada Hegerberg får en nøkkelrolle når Norge kjemper for avansement fra gruppe A. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Nå kommer det siste, avgjørende hinderet for Norge. Østerrike står på motsatt banehalvdel med et imponerende solid forsvarsspill. Kan Norge trenge gjennom muren?

I tillegg er det duket for et rivaliserende nabooppgjør når hjemmefavoritten England møter Nord-Irland. Det blir neppe særlig tett og jevnt på banen – hvor mange mål setter England bak den nordirske målvakten?

Lørdag 16. juli: Dødens gruppe avgjøres

ERFAREN: Lars Søndergaard startet trenerkarrieren i danske AaB i 1997. Nå har han ledet de danske kvinnene siden 2017. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Hva nå, Danmark? Gigantene fra Spania står høyreiste ved siste hinder. Tyskland avslutter mot det enkleste laget på papiret i gruppa, nemlig Finland. Tyskerne er EMs mestvinnende nasjon, men kan de få trøbbel i siste kamp?

Søndag 17. juli: Nederlandsk storseier?

SVENSKE YNDLINGER: Kan Fridolina Rolfö, Kosovare Asllani, Magdalena Eriksson og de andre svenske kvinnene juble for gruppeseier? Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Svenskene avslutter sitt gruppespill mot Portugal, og de skal kjempe om gruppeseieren med Nederland. Nederland med stjernespiss Vivianne Miedema avslutter gruppespillet mot Sveits. Her kan det bli mange mål, og storscoreren på topp for de oransje kan feste grepet om toppscorertittelen.

Mandag 18. juli: Siste kvartfinalebillett

LUFTENS BARON: Manuela Giugliano skal prøve å krige Italia videre til en kvartfinale. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Island trenger et aldri så lite fotballmirakel for å kneble Frankrike i den siste gruppespillkampen. Men kanskje et kvartfinaleklart Frankrike senker seg et hakk?

Det vil trolig være helt åpent bak storfavoritten, og både Italia, Belgia og Island kan ta seg videre til kvartfinalen.

Onsdag 20. juli: Kvartfinale 1

21.00: Gruppevinner A – Gruppetoer B

Torsdag 21. juli: Kvartfinale 2

21.00: Gruppevinner B – Gruppetoer A

Fredag 22. juli: Kvartfinale 3

21.00: Gruppevinner C – Gruppetoer D

Lørdag 23. juli: Kvartfinale 4

21.00: Gruppevinner D – Gruppetoer C

Tirsdag 26. juli: Semifinale 1

21.00: Vinner kvartfinale 1 – Vinner kvartfinale 3

Onsdag 27. juli: Semifinale 2

21.00: Vinner kvartfinale 2 – Vinner kvartfinale 4

Søndag 31. juli: Finale