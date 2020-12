NFF anmoder klubber om å sette lag i isolasjon - frykter Eliteserie i romjula

Iversen dropper verdenscup som Klæbo og går enda lengre – reiser ikke til Tour de Ski

Johannes Høsflot Klæbo dropper to verdenscuphelger før jul i frykt for å få koronaviruset. Nå gjør Emil Iversen det samme – og drar den enda lengre. Han har bestemt seg for at Tour de Ski går uten ham.