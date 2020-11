Elleve Åsane-spillere koronasmittet - resten av laget i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra før var det påvist koronasmitte hos én spiller hos førstedivisjonsklubben Åsane. Det skjedde etter en hjemmekamp mot Kongsvinger, hvorpå også en Kongsvinger-spiller fikk påvist korona.

Nå har ytterligere ti spillere testet positivt på covid-19-viruset, meder klubben på sin egen hjemmeside. Dermed er et helt fotballag satt i isolasjon, mens alle deres lagkamerater må i karantene.

I tillegg venter klubben på svar på en siste koronatest. Svaret er ventet å komme senere i dag.

– Vi vet ikke hvor smitten kommer fra. Vi har vært så forsiktige som vi kan. Men vi reiser rundt og spiller fotball, noen av spillerne er studenter, andre jobber, så det er vanskelig å vite hvor det kommer fra, sier daglig leder i Åsane, Gorm Natlandsmyr,

Ute til 4. desember

Det gjenstår kun tre serierunder i divisjonen, samt eventuelt kvalifiseringsspill til eliteserien. Fra før var helgens bortekamp mot Jerv allerede utsatt.

Onsdag melder klubben at heller ikke lørdagens hjemmekamp mot Strømmen vil bli spilt som planlagt.

– Vårt fokus har vært å håndtere dette på korrekt måte. Hele troppen ble satt i karantene sist fredag. I utgangspunktet vil spillerne være ute av karantenen ved utgangen av november, men alle som er syke må være i isolasjon i minst ti dager. Da kommer vi til 4. desember, målt fra da testene ble foretatt, sier Natlandmyr.

5. desember skal laget etter planen spille bortekamp mot Sogndal. Alt tyder på at også den blir utsatt.

– Det er ingen sjans for at vi kan spille allerede da. Jeg håper vi kan prøve å begynne igjen uken etter det. Men dette har vi en dialog med NFF om, og de er innforstått med at vi må ha noen dager med trening igjen før vi kan spille kamp igjen, sier Åsane-sjefen.

KAN RAMMES SPORTSLIG: Åsane-trener Morten Røssland frykter å måtte spille de siste serierundene uten flere sentrale spillere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Redd for ikke å kunne stille lag

Trener Morten Røssland frykter de mange koronatilfellene vil ramme klubben sportslig i innspurten av sesongen.

– En ting er å sitte i karantene, en annen ting er å spille viktige kamper rett etter at man har vært syk. Det er ikke gitt at alle blir friske på minimal tid, slik at vi kan stille lag til neste serierunde, sier Røssland.

Spillerne må være symptomfrie i sju dager før de kan spille kamp.

Åsane ligger i øyeblikket på femteplass på tabellen og ligger dermed an til å spille kvalifisering til eliteserien. Det er ikke kjent når de to utsatte kampene kan spilles. Utsettelsene kan dermed innebære at kvalifiseringskampene blir utsatt.

NFF med ny spilleplan onsdag

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, sier til NTB onsdag at forbundet var forberedt på flere positive prøver hos Åsane etter dialog med klubb og lege.

En revidert spilleplan for innspurten i 1. divisjon skal etter planen offentliggjøres allerede i ettermiddag.

Ifølge Natlandsmyr har de Åsane-spillerne bedt om at klubben ikke går ut med navn på hvem i spillerstallen som nå er smittet.