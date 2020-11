Nordkvelle hadde så milde symptomer at han ble overrasket over at han var smittet.

Nå håper han det kan være en vekker for andre til å teste seg.

– Jeg har hatt så lette symptomer at jeg kunne helt fint ha møtt opp på jobb, handlet julegaver og vært ute i samfunnet uten at noen hadde oppdaget det. Man bør tenke seg godt om og ta en test før man møter opp på jobb eller går på butikken, sier han.

Tre kamper utsatt

Nordkvelle trente sammen med Odd-laget fredag og fikk påvist smitte lørdag.

Dermed ble spillere og støtteapparat satt i karantene og testet.

Det har ført til at søndagens kamp mot Sandefjord er utsatt. Det er også kampene mot Godset og Kristiansund.

Sportssjef i Odds ballklubb, Tore Andersen, håper de rekker å spille kampene før jul.

– Det viktigste er at vi som fort som mulig kan komme tilbake og spille kamper. Fra smitten ble oppdaget til vi er klare igjen, er det tre kamper som utsettes. Det må vi bare akseptere, sier han.

Han regner med at svarene på testene kommer i løpet av mandagen.

Andersen berømmer Nordkvelles åpenhet om smittesituasjonen.

– Det er en veldig positiv måte å gjøre det på. Han ønsker å si til andre at alle kan oppleve å bli smittet og det er viktig å si fra så tidlig så mulig. Budskapet har blitt tatt positivt imot i både i klubben og i Fotball-Norge, sier han.

Kun lette symptomer

Nordkvelle kjente kun lette symptomer på forkjølelse fredag ettermiddag. På lørdag var formen litt verre med hodepine og verking i kroppen.

– Jeg tenkte at jeg ikke kunne dra på jobb, men hadde ikke trodd det var covid-19, sier Odd-spilleren.

Søndag følte han seg mye bedre igjen.

– Når jeg først har fått det, er det viktig å si at så lite symptomer kan det være og det bør folk ha i bakhodet. Jeg har smaks- og luktesans, og hodepinen er borte, sa han søndag.

Utsatt

Norges Fotballforbund bekrefter at serieavslutningen i Eliteserien flyttes til 22. desember. Kvalifiseringskampen om siste eliteserieplass spilles i romjula.

Det opplyste NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn i et intervju med Eurosport søndag kveld, ifølge NTB. Den siste runden skulle opprinnelig spilles 19. desember.

– Hvis vi får flere utsettelser enn de som allerede er, sliter vi. Da snakker vi romjulen, svarte Fisketjønn på spørsmålet om mulige ytterligere utsettelser.

Ifølge Fisketjønn blir den avgjørende kvalifiseringskampen mellom 14.-plassen i Eliteserien og kvalifiseringsvinneren i 1. divisjon trolig spilt i romjula. Sannsynlig dato er 27. eller 28. desember.

Videre blir Odds kamp mot Kristiansund flyttet fra 6. til 9. desember.