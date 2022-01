Brann satser lokalt for å rykke rett opp igjen: – Blir veldig tøft

– Kampen mot Brann blir årets happening for alle de andre klubbene. Hele ligaen jublet da Brann rykket ned, for det betyr penger i kassen for alle andre, sier Carl-Erik Torp, tidligere Brann-spiller og nå ekspertkommentator for NRK.

Årets sammensetning av 1. divisjon viser at det blir alt annet enn enkelt å innkassere et opprykk basert på historikk. Gamle eliteserie-kjenninger som Bryne, Fredrikstad, Mjøndalen, Sandnes-Ulf, Sogndal, Stabæk og Start vil alle opp igjen.

I tillegg har lag som KFUM og Åsane vist at de er i stand til å skape problemer for langt mer kjente navn og å blande seg inn i kampen om opprykk.

– Mange gode klubber

– Det kommer til å bli veldig tøft, det tror jeg alle er klar over. Brann er den store favoritten til å rykke rett opp igjen. Men det er mange gode klubber i 1. divisjon i år, sier Torp.

TØFT: Carl-Erik Torp, NRKs ekspertkommentator, mener det blir hard kamp om opprykk i 1. divisjon.

Sist Brann rykket ned var etter 2014-sesongen, etter to høydramatiske kvalikkamper mot Mjøndalen. Den gang var det et lag med mange etablerte spillere som måtte se klubben rykke ned for første gang på 27 år.

Denne gangen består Brann-troppen av mange unge spillere, anført av spiss Aune Heggebø (19) og midtbanetalentet Niklas Wassberg Jensen (17), barnebarn av legendariske Roald «Kniksen» Jensen.

Samtidig har klubben det siste året lagt vekt på å hente hjem flere tidligere klubbprofiler.

Fire av spillerne som ble hentet til Brann i 2021 var gamle helter:

Kasper Skaanes (fra Start)

Fredrik Pallesen Knudsen (fra FK Haugesund)

Sivert Heltne Nilsen (fra Waasland-Beveren)

Bård Finne (fra Sønderjyske)

I tillegg har Brann nå ansatt klubbens tidligere storscorer og landslagsspiller Erik Huseklepp som assistenttrener.

37-åringen var med på å ta seriegull i 2007, men har var også med på å rykke ned i 2014 og å rykke opp igjen året etter.

NYTT OG GAMMELT. SK Brann satser på en spillerstall med unge talenter og gamle, lokale helter. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Klubbens nye toppspillerutvikler heter Hassan El Fakiri og var også med på både seriegull og nedrykk sammen med Huseklepp. 44-åringen har de siste årene vært trener for klubbens G16-lag, men blir nå hentet opp i A-lagets trenerteam.

Mener lokalt trenerteam er det som må til

Ifølge Huseklepp er det ikke tilfeldig at både trenerbenken og spillertroppen nå har fått et kraftig påfyll av gamle Brann-profiler.

– Eirik (Horneland) vil samle et lokalt trenerteam og spillergruppe. Det er noe helt spesielt å spille for Brann. Mekanismene her er litt annerledes enn i resten av Norge, og det kan være litt rart for folk som kommer utenfra. Derfor er han veldig opptatt av å få inn et lokalt team og bygge rundt det, sier den ferske assistenttreneren.

– Hva kan du bidra med i den situasjonen klubben er i?

– Akkurat det Brann skal nå, rykke opp igjen fra 1. divisjon, er noe jeg har vært med på for ikke så lenge siden. Det er en stor mental utfordring. Dessuten vet jeg hvordan både byen og klubben fungerer.

GAMLE HELTER TILBAKE: Erik Huseklepp (midten) og Hassan El Fakiri (t.h.) går inn i Branns trenerteam. Til venstre Azar Karadas, også han fra gull-laget i 2007, som er trener for Brann 2. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Viktig for å ta identiteten tilbake

Fotballekspert Torp mener det er et smart trekk av Horneland & co. å bygge opp igjen klubben med lokale spillere og kjente Brann-navn.

– Det er et viktig signal å sende utad for å ta Brann og klubbens identitet tilbake. Dette er folk som kjenner klubben godt. Spesielt Huseklepp er viktig, som var med på å ta klubben opp igjen til eliteserien sist og vet hva som kreves. Han blir viktig for en del unge spillere som ikke har vært med på det før og ikke kjenner mekanismene, sier Torp.

– Tror du Brann blir å se i eliteserien i 2023?

– Ja, jeg tror det. Det blir ikke lett, men jeg tror de klarer det. Får de med seg en positiv opplevelse fra 1. divisjon og gjør ting på rett måte fremover, ser jeg ikke bort fra at de kan kopiere det som skjedde i 2016, da de gikk rett opp og tok sølv. Alt ligger til rette for at de kan klare det igjen.